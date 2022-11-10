Наприкінці червня 2022 року Тарас повідомив про розлучення з коханою Тіною Антоненко. Торік у липні вони одружились у мальовничому місці серед Карпат, але їхній шлюб дав тріщину. Як нам розповідав Цимбалюк, наразі вони ще офіційно не розлучені, але вже 5 місяців не живуть разом.
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Зараз кіноактор, можливо, будує нове особисте життя. Доказ цьому – романтичне чорно-біле фото, на якому він тримається за руку з дівчиною. На інших фото актор показав, як подорожує потягом, п'є солодкий напій, грається у приставку, набиває еротичне тату, підписавши все це словом "моменти".
Тарас Цимбалюк заінтригував романтичним фото в мережі / Фото з інстаграму актора
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
Реакція мережі
Фанати одразу відреагували на "заховане" романтичне фото та почали робити здогадки, хто це може бути. Що цікаво, деякі коментарі згодом зникли з інстаграму, тому можна зробити висновок, що Тарас не хоче, аби обговорювали його нову пасію чи колишню дружину.
"Тарас, прекрасні моменти. Не важливо чи то Тіна, чи друга тендітна леді. Головне, щоб ви були в цих моментах щасливі", – написала одна з шанувальниць.
Стосунки Тарас і Тіни: головне
- Тіна Антоненко – візажистка та фотографиня. Тарас познайомився з нею на зйомках кліпу Монатіка на трек "Вечность". Дівчина працювала там художницею з гриму.
- Згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки. Тарас освідчився коханій під час прямого ефіру "Танців з зірками", де був учасником. На той час їхні стосунки тривали 3 роки.
- 3 липня 2021 року закохані одружилися в атмосферному місці посеред Карпат. Вони сказали одне одному "так" на тлі красивої арки з живих квітів, запросили гостей за святковий стіл просто неба й виконали перший весільний танець під дощем.
- Наприкінці червня 2022 року Тарас заявив про розлучення, але у серпні зробив зізнання, що досі має почуття до Тіни.