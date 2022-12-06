Тарас Цимбалюк показав пристрасний поцілунок з новою дівчиною: фото

Актор Тарас Цимбалюк через кілька місяців після розлучення показав нові стосунки. Тепер він часто публікує фото з дівчиною, але не наразі не показує обличчя.

Нову фотографію актор поширив в інстаграм-сторіс. Тарас не приховує, що щасливий у цих стосунках, але їхніх деталей не розкриває.

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Цимбалюк показав пристрасний поцілунок з дівчиною

В інстаграм-сторіс актор поспілкувався з підписниками. Ймовірно, Світлана надіслала йому питання: "Скучив?", на що Цимбалюк відповів: "Дуже" й опублікував чорно-біле фото, на якому пристрасно цілує кохану. Та обличчя обраниці він все-таки не показав.

Зазначимо, днями Готочкіна поїхала в Іспанію, а Тарас вирушив у тур містами України з виставою "Емігранти". Тому деякий час закохані будуть на відстані.



Тарас Цимбалюк з дівчиною / Скриншот інстаграм-сторіс актора

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