Тіна і Тарас одружилися влітку 2021 року в мальовничому місці посеред Карпат. Але їхній шлюб був коротким. У жовтні Цимбалюк розповідав нам, що офіційно вони не розлучені, але вже 5 місяців не живуть разом. Однак про нову обраницю не згадував.

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Тарас Цимбалюк показав нову дівчину

В інстаграм-сторіс актор опублікував фото, яким неабияк заінтригував публіку. Він пристрасно поцілував дівчину під час вечері в ресторані. В одній руці Тарас тримав склянку з алкоголем, а іншою закрив обличчя обраниці. Судячи з фото, це не Тіна Антоненко, але теж білявка. Наразі Цимбалюк не розсекречує жодних подробиць.



Тарас Цимбалюк з дівчиною / Скриншот інстаграм-сторіс актора

Нагадаємо, нещодавно в інстаграмі Тарас публікував серію буденних фото, серед яких був романтичний кадр. На ньому він тримав за руку незнайому дівчину. Тоді фанати Цимбалюка підозрювали, що це може бути його колишня дружина Тіна. Але, ймовірно, зараз актор будує стосунки з іншою дівчиною.

Шлюб Тараса Цимбалюка та Тіни Антоненко: головне