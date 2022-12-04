Через кілька місяців після розлучення актор закрутив роман з дизайнеркою та рестораторкою Світланою Готочкіною. Його ексдружина не розсекречує деталей особистого життя, але на тлі нових фото Цимбалюка з Готочкіною в інстаграм-сторіс робить неоднозначні заяви.

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Тіна Антоненко висловилася про "г*мняних" людей

Візажистка поширила відео, де голлівудська акторка Енн Гетевей розповіла про практику, яку часто використовує в житті. Вона підпалює свічку, ставить таймер на 12 хвилин і виливає всі свої думки на папері, а потім цей аркуш підпалює.

Тіна під цим роликом написала, що деяких "г*мняних" людей також можна вмістити у 12 хвилин. Антоненко практикувала щось подібне, це допомогло їй зрозуміти, з ким не варто будувати стосунки.

Іноді г*мно та г*мняних людей можна вмістити у 12 хвилин. Практикувала щось подібне. Втім, з подякою тому г*мну, бо воно зіграло роль у розумінні, чого та кого ти варта. Раджу. Нехай воно пливе по річці та знаходить собі подібних. А ти підеш до тих людей, які варті твого глибокого нутра,

– написала Антоненко.



Неоднозначне висловлювання Тіни Антоненко / Скриншот інстаграм-сторіс візажистки

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