Як ми вже писали раніше, обраницею Цимбалюка, скоріш за все, стала рестораторка та дизайнерка Світлана Готочкіна. Схоже, що закохані вже живуть разом, адже в інстаграм-сторіс обох часто є моменти, які на це натякають.
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Нове фото Цимбалюка з дівчиною
В інстаграм-сторіс Тарас поширив знімок, на якому зображений з дівчиною. Ймовірно, світлину зробив вдома, оскільки позує без футболки. Актор ніжно цілував кохану і пристрасно обійняв. Додав до чорно-білого знімка емоджі у вигляді червоного сердечка.
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Скриншот інстаграм-сторіс актора
Зазначимо, Цимбалюк поширив архівне фото, адже зараз Світлана перебуває в Барселоні. Жінка активно публікує сторіс з Іспанії. На відео Готочкіна продовжує спілкуватися російською мовою.
Що відомо про новий роман Цимбалюка
- На початку листопада актор вперше за тривалий час опублікував загадкове фото з дівчиною. На знімку він тримав за руку незнайому дівчину. Фанати підозрювали, чи це раптом не його колишня дружина Тіна.
- Згодом заінтригував пристрасним поцілунком з коханою під час вечері в ресторані. Судячи з фото, це не Тіна Антоненко, але теж білявка.
- Журналісти розсекретили, що Тарас будує романтичні стосунки з рестораторкою та дизайнеркою Світланою Готочкіною. Однак наразі закохані не коментують цю інформацію.