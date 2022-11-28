Я сягнула дна, – ексдружина Цимбалюка поскаржилася на життя, поки він цілується з іншою

Днями Тарас Цимбалюк, який у червні розійшовся з дружиною Тіною, показав, як цілується з новою пасією. На тлі цього його колишня публічно привітала себе з 31-річчям і розповіла, з якого дна їй довелося вибиратися самотужки.

Ще три місяці тому Тарас Цимбалюк розповідав, що "любить свою Тіну" й не готовий до нових стосунків, а 25 листопада вже інтригує поцілунками з новою дівчиною. Чи то за збігом, чи то зумисне, але саме після цього пристрасного фото Тіна вирішила розповісти про труднощі, з якими стикнулася.

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Ексдружина Тараса Цимбалюка поскаржилася на життя, поки він з новою пасією

26 листопада Тіна Антоненко вперше заговорила про свій день народження. Вона заявила, що пишається собою, адже змогла "вигребти" після складного року. У першу чергу вона згадала про розрив з Цимбалюком.

Цей рік видався для мене доволі складним. Ще влітку я втратила родину, що будувала, втратила роботу, в мою країну відбулося повномасштабне вторгнення, моє рідне місто пережило та продовжує переживати найбільше за масштабами горе цієї війни, мої рідні назавжди травмовані пеклом Маріуполя, я сягнула емоційного та фінансового дна, від якого довелося самотужки відштовхнутись,

– поділилася Тіна Антоненко.

Вона наголосила, що зуміла не лише "самостійно підвестись з колін" та рухатися далі, а й допомогти батькам. Вочевидь, мамі та бабусі, які дивом врятувалася з Маріуполя на авто без лобового скла та діркою від снаряду.

"Я зроду не хвалила себе публічно, та мушу зізнатися – я як ніколи пишаюсь собою. Я виявилась дуже сильною дівчиною, незламною, сміливою та нескоримою. Мені не соромно так про себе казати, бо я так відчуваю, і це моє зізнання в любові до себе", – додала дівчина.

Ексдружина Тараса Цимбалюка Тіна / Фото з інстаграму дівчини