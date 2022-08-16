Про це зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зізнався у серпні, через два місяці після розставання з візажисткою Тіною Антоненко. Тарас Цимбалюк пояснив, що не готовий до нових стосунків, бо досі любить дружину.
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Тарас Цимбалюк досі кохає ексдружину
Я люблю свою Тіну ще досі й мені не потрібні нові стосунки зараз, як мінімум… Я не знаю, ще скільки,
– заявив Тарас Цимбалюк.
"Дивні якісь почуття, чесно кажучи. Це все неприємно, важко. Просто повинен пройти час. Ніяких ключів до цього немає, щоб по клацанню все вимкнулося", – додав актор.
Він зізнався, що не розлучився з Тіною офіційно, вони досі чоловік і дружина. Ба більше, Цимбалюк сподівається на возз'єднання, однак поки, за його словами, їм краще не бачитися.
"Мабуть, нам потрібен якийсь час, щоб ми взагалі не бачилися", – зізнався актор.
Тарас Цимбалюк з ексдружиною Тіною / Фото з інстаграму актора
Що відомо про шлюб Тараса Цимбалюка
- З Тіною Антоненко Тарас Цимбалюк познайомився на зйомках кліпу Монатіка "Вечность". Вони зустрічалися два роки, а у вересні 2020-го він освідчився коханій у прямому ефірі "Танців з зірками".
- Пара одружилася 3 липня, зігравши скромне весілля в Карпатах. Актор не кликав журналістів на церемонію, на їхньому святі було всього 15 людей.
- 19 червня 2022 року подружжя оголосило про розрив. Тіна натякнула, що на їхнє розставання вплинула війна: "Війна – велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала виключенням".
- Згодом Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення з дружиною і зізнався, що "кожен вийшов з цих стосунків зі своїми образами".