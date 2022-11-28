Еще три месяца назад Тарас Цымбалюк рассказывал, что "любит свою Тину" и не готов к новым отношениям, а 25 ноября уже интригует поцелуями с новой девушкой. То ли по совпадению, то ли умышленно, но именно после этого страстного фото Тина решила рассказать о трудностях, с которыми столкнулась.

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Экс-жена Тараса Цымбалюка пожаловалась на жизнь, пока он с новой пассией

26 ноября Тина Антоненко впервые заговорила о своем дне рождения. Она заявила, что гордится собой, ведь смогла "выгрести" после сложного года. В первую очередь она упомянула о разрыве с Цымбалюком.

Этот год показался мне довольно сложным. Еще летом я потеряла семью, которую строила, потеряла работу, в мою страну произошло полномасштабное вторжение, мой родной город пережил и продолжает переживать больше всего по масштабам горе этой войны, мои родные навсегда травмированы адом Мариуполя, я достигла эмоционального и финансового дна, от которого пришлось самостоятельно оттолкнуться,

– поделилась Тина Антоненко.

Она подчеркнула, что сумела не только "самостоятельно подняться с колен" и двигаться дальше, но и помочь родителям. Очевидно, маме и бабушки, чудом спасшейся из Мариуполя на авто без лобового стекла и дыркой от снаряда.

"Я отроду не хвалила себя публично, но должна признаться – я как никогда горжусь собой. Я оказалась очень сильной девушкой, несгибаемой, смелой и непокорной. Мне не стыдно так о себе говорить, потому что я так чувствую, и это мое признание в любви к себя", – добавила девушка.

Экс-жена Тараса Цымбалюка Тина / Фото с инстаграма девушки