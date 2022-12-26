Тарас Цимбалюк вперше показав обличчя нової коханої: фото в ліжку

Актор Тарас Цимбалюк нарешті розсекретив свою кохану. Він показав, як з обраницею відпочивав вдома. Так Цимбалюк підтвердив чутки, що зустрічається з рестораторкою Світланою Готочкіною.

Ще наприкінці листопада ЗМІ розсекретили нову пасію Цимбалюка, але сам актор не підтверджував інформацію про те, що його обраницею стала Світлана Готочкіна. Тепер він також не назвав ім'я коханої, але в інстаграм-сторіс опублікував спільне фото з нею, на якому нарешті показав обличчя.

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Тарас Цимбалюк підтвердив стосунки з Готочкіною

Тривалий час Світлана була за кордоном, а Тарас гастролював Україною з виставою "Емігранти". Тепер вони зустрілися в Києві та насолоджуються кожною хвилиною, яку проводять разом. В інстаграм-сторіс актора з'явилося селфі, яке Готочкіна зробила, коли вони лежали в ліжку. На чорно-білому фото Цимбалюк дивиться в телефон, а його обраниця робить б'юті-процедури для обличчя.



Готочкіна та Цимбалюк / Скриншот інстаграм-сторіс актора

Згодом Тарас також поширив фото, яким привітав усіх з Різдвом. Закохані смакували червоним вином та дивилися фільм. Схоже, що вони вирішили провести різдвяний вечір лише удвох.



Готочкіна та Цимбалюк відсвяткували Різдво / Скриншот інстаграм-сторіс актора

Що відомо про роман Цимбалюка та Готочкіної