Ще наприкінці листопада ЗМІ розсекретили нову пасію Цимбалюка, але сам актор не підтверджував інформацію про те, що його обраницею стала Світлана Готочкіна. Тепер він також не назвав ім'я коханої, але в інстаграм-сторіс опублікував спільне фото з нею, на якому нарешті показав обличчя.

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Тарас Цимбалюк підтвердив стосунки з Готочкіною

Тривалий час Світлана була за кордоном, а Тарас гастролював Україною з виставою "Емігранти". Тепер вони зустрілися в Києві та насолоджуються кожною хвилиною, яку проводять разом. В інстаграм-сторіс актора з'явилося селфі, яке Готочкіна зробила, коли вони лежали в ліжку. На чорно-білому фото Цимбалюк дивиться в телефон, а його обраниця робить б'юті-процедури для обличчя.



Готочкіна та Цимбалюк / Скриншот інстаграм-сторіс актора

Згодом Тарас також поширив фото, яким привітав усіх з Різдвом. Закохані смакували червоним вином та дивилися фільм. Схоже, що вони вирішили провести різдвяний вечір лише удвох.



Готочкіна та Цимбалюк відсвяткували Різдво / Скриншот інстаграм-сторіс актора

Що відомо про роман Цимбалюка та Готочкіної