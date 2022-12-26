Еще в конце ноября СМИ рассекретили новую пассию Цымбалюка, но сам актер не подтверждал информацию о том, что его избранницей стала Светлана Готочкина. Теперь он также не назвал имя любимой, но в инстаграм-сторис опубликовал совместное фото с ней, на котором наконец показал лицо.

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Тарас Цымбалюк подтвердил отношения с Готочкиной

Долгое время Светлана была за границей, а Тарас гастролировал по Украине со спектаклем "Эмигранты". Теперь они встретились в Киеве и наслаждаются каждой минутой, которую проводят вместе. В инстаграм-сторисе актера появилось селфи, которое Готочкина сделала, когда они лежали в постели. На черно-белом фото Цымбалюк смотрит в телефон, а его избранница делает бьюти процедуры для лица.



Готочкина и Цымбалюк / Скриншот инстаграм-сторис актера

Затем Тарас также распространил фото, которым поздравил всех с Рождеством. Влюбленные наслаждались красным вином и смотрели фильм. Похоже, они решили провести рождественский вечер только вдвоем.



Готочкина и Цымбалюк отпраздновали Рождество / Скриншот инстаграм-сторис актера

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