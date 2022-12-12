Місяць тому Суспільне оголосило журі Нацвідбору Євробачення-2023, яке Україна обрала в Дії. Тарас Тополя неочікувано обійшов і Джамалу, і Юлію Саніну, набравши найбільше голосів. В інтерв'ю 24 каналу він зізнався, що це наштовхнуло його на думку, що Дію варто використовувати не лише для культурних, а й для політичних рішень.

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Що Тарас Тополя думає про голосування в Дії

Це дуже цікаве нововведення. Зрештою, мене здивувало, що понад пів мільйона українців, які використовують застосунок Дія, проголосували за членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023. Я думаю, що цю практику потрібно продовжувати. Як ми бачимо, це спрацювало ефективно,

– прокоментував Тарас Тополя.

"Якщо система змогла забезпечити голосування понад пів мільйона людей, думаю, що треба готуватися до масштабніших голосувань у застосунку Дія, зокрема й у політичному контексті", – додав музикант.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн

До речі, не всі оцінили, що Тарас Тополя вирвався в лідери у голосуванні в Дії. У мережі обурювалися і писали: "До чого тут Тополя", "Яке відношення Тарас Тополя має до Євробачення?", "Яким боком Тополя до Євробачення?" Ці думки поділяє навіть колишній музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта. Він сумнівається в лідері "Антитіл", бо музика, яку той грає, – не формат Євробачення. Тож Квінта гадки не має, "що робитиме Тополя" за суддівським столом.