У перші дні повномасштабної війни "Антитіла" презентували новий альбом. На 2022 рік у колективу був запланований великий гастрольний тур, але замість сцени артисти відправилися на фронт. Після відведення з зони бойових дій музиканти хочуть подарувати українцям хоч трохи спокою та позитивних емоцій, тому запрошують всіх до Львова, щоб разом насолодитися довгоочікуваним концертом.

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Перед виступом ми поспілкувалися з Тарасом Тополею. Артист розповів про концерт, а також поділився думками щодо новорічно-різдвяних святкувань у час війни, доречності встановлення ялинок.

Ще одна подія, яку нетерпляче чекають українці, – фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Він відбудеться 17 грудня і Тополя цього року серед членів журі. У розмові артист поділився враженнями від цьогорічних нововведень і зізнався, чи планують "Антитіла" підтримувати представника України на конкурсі у Великій Британії. Звісно, що не оминули увагою війну та розвиток подій у нашій країні. Про все це та інше читайте і дивіться далі в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті

Хочеться дати людям трошки світла, – про концерт у Львові 25 грудня

Тарасе, нещодавно відбувся суперфінал "Голосу країни-12", де ви виступили з "Антитілами". Було дуже незвично бачити вас у яскравих костюмах, а не у військовій формі, з новою піснею, усмішками на обличчях. Це ніби щось з довоєнного життя. Вже 25 грудня трек MLNL та весь альбом наживо можна буде почути у Львові. Яку програму готуєте для шанувальників на цей концерт?

Це буде єдиний концерт у 2022 році, вперше після повномасштабної війни ми дамо велике шоу наживо. Зберемо всіх людей, які вже давно чекають на наш виступ, з єдиною метою – відтворити на сцені довоєнну атмосферу. Звичайно, ми будемо говорити про війну, наш спільний супротив, співати, і контекст цього концерту буде пов'язаний з війною, але хочеться дати людям трошки світла зі сцени.

"Антитіла" у суперфіналі "Голосу країни-12": дивіться відео онлайн

Чому для єдиного українського концерту цього року місцем проведення обрали саме Львів?

Бо там безпечніше, ніж в Києві, на тій локації є бомбосховище. Впевнені, що там буде різдвяна атмосфера, саме тому обрали дату 25 грудня. Вірю, що ця атмосфера допоможе провести дуже щирий, світлий концерт. Як ми робили це до війни на стадіонах, так відтворимо це у Львові 25 грудня.

Коли: 25 грудня о 19:00

Де: місто Львів, !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26

Квитки: на сайті

Все частіше по всій території України вимикають світло. Львів не є виключенням. Чи маєте план на випадок, якщо на локації в день концерту не буде світла?

Так, маємо. Ми підготували генератори. На випадок повітряної тривоги є бомбосховище. Зрештою, що б не сталося, після невеликої паузи, якщо вона відбудеться через вимкнення світла чи через повітряну тривогу, "Антитіла" продовжать концерт. До речі, ми підготували спеціальну сцену, світло, хороший звук. Ніщо нас не зупинить. Ну, майже ніщо, звичайно.

Ялинка – це насамперед про дитячий сміх, – Тарас Тополя про різдвяні традиції

Цього року багато українців відзначатимуть Різдво 25 грудня. Як ви ставитеся до перенесення святкування на цей день?

Для мене Різдво – це більше культурна традиція, а не релігійна. Оскільки весь цивілізований світ святкує його 25 грудня, то, на мою думку, нам потрібно об'єднуватися традиційно з демократичним світом, з Європою, США. Зрештою, найважливіше не те, в який день ти святкуєш, а те, що в цей день збираєшся з рідними, близькими й ділитеся одне з одним любов'ю. Мені здається, буде потужніше, якщо це робити зі всім світом. Тому підтримую такий перехід.

Гурт "Антитіла", ансамбль Верьовки та дитячий хоровий ансамбль "Зернятко" – Carol for the Charity: слухайте пісню онлайн

А якими будуть свята у вашій сім'ї? Чи поїдете до дружини з дітьми в США?

Різдвяні свята я буду зустрічати у Львові. Мої діти та моя дружина будуть в Америці з моєю мамою, вітчимом, рідними й близькими людьми. Впевнений, що відстань нам не завадить і якщо буде все добре, то згодом я прилечу до них, ми зберемося за одним столом і наздоженемо.

Наразі точаться суперечки щодо доцільності встановлення ялинки в Києві та інших містах, адже країна перебуває в стані війни. До того ж на святкові ілюмінації потрібна електроенергія, з якою зараз достатньо проблем. Яка ваша позиція щодо встановлення ялинок та інших святкових декорацій?

Ялинка – це насамперед про дитячий сміх, дитячу радість. Ті жахливі 9 місяців війни, крізь які проходять наші діти, я особисто ніколи не пробачу окупантам. Це життя в бомбосховищах, відсутність нормального навчання, тривоги та стреси. Насправді я не розумію, за що нашим дітям це жахіття.

Для мене ялинка – це можливість трошки відволікти цих дітей, дати їм щастя, радості, дати можливість прийти до неї та усміхнутися, зробити фотографію і зануритися в атмосферу добра, світла, Різдва, Нового року.



Тарас Тополя з синами / Фото з фейсбуку артиста

Тому, навіть невеличку ялинку, хоча б з мінімальною ілюмінацією, але потрібно поставити. Насамперед для них. Не потрібно робити помпезних, масштабних інсталяцій. Просто, я вважаю, що треба зробити місце, куди діти зможуть прийти й на декілька годин забути про той жах, який відбувається навколо.

У вашому домі цього року буде ялинка? Чи, можливо, можете запропонувати українцям альтернативні варіанти, щоб створити вдома хоча б якусь святкову атмосферу, якої зараз дуже бракує?

До війни з року в рік ми купували ялинку в горщику, з корінням. Вона слугувала нам для створення атмосфери Нового року декілька тижнів, потім ми виносили її у двір біля будинку, висаджували там. Таких ялинок вже декілька висадили. Цього року Новий рік моя родина зустрічатиме в США. Скажу чесно, я не знаю, де його зустрічатиму. Тому ялинку ми не купуємо.

Якщо у вас немає змоги придбати ялинку, створити новорічну атмосферу з гірлянд через відсутність електроенергії, я раджу придумати якусь цікаву інсталяцію зі свічок. Це досить романтично і діткам сподобається.



Ялинка вдома у Тараса Тополі (січень 2022 року) / Фото з фейсбуку артиста

Цікаво було б навіть виступити, – про Євробачення-2023 у Британії та Нацвідбір

Цього року ви вперше будете в журі Нацвідбору на Євробачення-2023. Саме за вас найбільше українців проголосувало в застосунку Дія. Представника України вперше обиратимуть також через застосунок. Як вам таке нововведення?

Це дуже цікаве нововведення. Зрештою, мене здивувало, що понад пів мільйона українців, які використовують застосунок Дія, проголосували за членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023. Я думаю, що цю практику потрібно продовжувати. Як ми бачимо, це спрацювало ефективно.

Якщо система змогла забезпечити голосування понад пів мільйона людей, думаю, що треба готуватися до масштабніших голосувань у застосунку Дія, зокрема й у політичному контексті.

Через війну конкурс проведуть у Великій Британії. Плануєте поїхати туди, щоб підтримати представника України?

Все буде залежати від ситуації в Україні. Зрештою, не забувайте, що музиканти гурту "Антитіла" продовжують служити в ЗСУ. Хоча ми відряджені з передової в Київ, але все одно залишаємося військовослужбовцями. Якщо буде команда долучитися до нашого батальйону на передовій, то зробимо це. А якщо нас запросять і на це дасть згоду наше командування, то, звичайно, полетимо, підтримаємо. Цікаво було б навіть виступити.



"Антитіла" / Фото з фейсбуку гурту

Нещодавно оргкомітет Євробачення оголосив, що у 2023 році голоси глядачів стануть вирішальними у виборі переможця, а голосувати можна буде з будь-якої країни світу. Як гадаєте, такі зміни на краще?

Я вважаю, що це на краще, якщо Росії не дадуть можливості голосувати.

Але у цих нововведеннях не зазначено, чи зможуть голосувати з Росії та Білорусі. Також досі не визначена доля цих країн на конкурсі в майбутні роки. Офіційно ні Росію, ні Білорусь не дискваліфікували з Євробачення назавжди. Можливо, ви знаєте, чи просувається якось це питання? І чи наголошуватимете на цьому у фіналі Нацвідбору?

Я, чесно кажучи не знаю нічого щодо цього. Я б дискваліфікував і, як мінімум, заборонив брати участь в конкурсі Євробачення – в конкурсі, де беруть участь демократичні країни Європи, поки в Росії не зміниться політичний режим.

Українцям потрібно готуватися до розвалу Росії, – про прогнози Буданова та ракетні атаки

На початку листопада Кирило Буданов сказав, що настає вирішальний період війни. На вашу думку, скільки триватиме цей період і до чого варто готуватися українцям?

Українцям потрібно готуватися до розвалу Росії, до утворення нових політико-територіальних одиниць на її території. Українцям потрібно готуватися до світанку поневолених народів, які були взяті під ярмо Радянським Союзом і, нарешті, завдяки нашому спротиву, отримали шанс стати незалежними і почати свій вільний самостійний шлях. Українцям потрібно готуватися до репарацій, до зміни політичного режиму в Росії.

Українцям потрібно готуватися розв'язувати свої внутрішні проблеми, бо після війни багато змінених війною людей повернуться в мирне життя і їм потрібно буде допомогти знайти себе у цьому мирному житті.



"Антитіла" / Фото з фейсбуку гурту

Ми розуміємо, що окупанти вдаються до таких атак через невдачі на полі бою. Знаємо, що їм не вдасться поставити українців на коліна, але всі ці обстріли дуже негативно впливають на емоційний стан. З якими словами ви б звернулись до українців на тлі масованих ракетних атак?

Друзі, все завжди йде так, як треба, навіть, коли щось йде не так. Все буде нормально, все переживемо. Я раджу вам, якщо маєте змогу, запасіться дровами, знайдіть мангал, запасіться місткостями з технічною та питною водою, павербанками, генераторами, бензином.

І, проходячи цей важкий шлях без світла, тепла, води, згадуйте, як зараз хлопцям на передовій, в яких цього не було у достатку, а зараз тим більше. Вони у морозі, болоті роблять свою справу і захищають нас. А ми разом, у єдності, пройдемо ці випробування, вийдемо з них сильнішими.

А Росія обов'язково загине. Вона буде знищена нашою єдністю, нашим спротивом. Тримаймося купи. А якщо є можливість, слухайте хорошу музику, вона допомагає, робить легше. Слава Україні!



Антитіла" / Фото з фейсбуку гурту