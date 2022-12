Українці готуються до новорічних та різдвяних свят на тлі великої війни. Лідер гурту "Антитіла" в інтерв'ю 24 каналу розповів, якими будуть свята для нього.

Читайте також Дуже романтично вийшло: Макс Барських презентував зимовий трек Before We Say Goodbye

Де Тарас Тополя святкуватиме Різдво

Родина музиканта святкуватиме Новий рік та Різдво у США. Хоч він не зможе прилетіти до них на цей час, артист сподівається, що зробить це згодом.

Різдвяні свята я буду зустрічати у Львові. Мої діти та моя дружина будуть в Америці з моєю мамою, вітчимом, рідними й близькими людьми. Впевнений, що відстань нам не завадить і якщо буде все добре, то згодом я прилечу до них, ми зберемося за одним столом і наздоженемо,

– поділився Тарас Тополя.

Чи буде ставити ялинку

Різдвяна ялинка цього року стала для українців предметом дискусій. Для когось вона здається зайвим через війну, а хтось вважає, що потрібно насолодитись святами на повну. Тарас Тополя зізнався, що буде на свята без ялинки.

"До війни з року в рік ми купували ялинку в горщику, з корінням. Вона слугувала нам для створення атмосфери Нового року декілька тижнів, потім ми виносили її у двір біля будинку, висаджували там. Таких ялинок вже декілька висадили. Цього року Новий рік моя родина зустрічатиме в США. Скажу чесно, я не знаю, де його зустрічатиму. Тому ялинку ми не купуємо".

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, про Різдво та Новий рік згадував Андрій Бєдняков. Він показував, як минулого року виглядав прикрашений Маріуполь перед зимовими святами в мирний час.