Месяц назад Суспильне объявило жюри Нацотбора Евровидения-2023, которое избрала Украина в Дии. Тарас Тополя неожиданно обошел и Джамалу, и Юлию Санину, набрав больше всего голосов. В интервью 24 канала он признался, что это натолкнуло его на мысль, что Дию следует использовать не только для культурных, но и для политических решений.

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Что Тарас Тополя думает о голосовании в Дии

Это очень интересное нововведение. В конце концов меня удивило, что более полумиллиона украинцев, использующих приложение Дия, проголосовали за членов жюри Нацотбора на Евровидение-2023. Я думаю, что эту практику нужно продолжать. Как мы видим, это сработало эффективно,

– прокомментировал Тарас Тополя.

"Если система смогла обеспечить голосование более полумиллиона человек, думаю, что нужно готовиться к более масштабным голосованиям в приложении Дия, в том числе и в политическом контексте", – добавил музыкант.

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате: смотрите видео онлайн

Полное интервью с Тарасом Тополей читайте в рамках проекта "Интервью24".

Кстати, не все оценили, что Тарас Тополя вырвался в лидеры в голосовании в Дии. В сети возмущались и писали: "К чему здесь Тополя", "Какое отношение Тарас Тополя имеет к Евровидению?", "Какой стороной Тополя к Евровидению?" Эти мнения разделяет даже бывший музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта. Он сомневается в лидере "Антител", потому что музыка, которую тот играет, – не формат Евровидения. Так что Квинта не знает, "что будет делать Тополя" за судейским столом.