Тарас Тополя з "Антитіл" зізнався, чому саме він заспівав з U2 в Києві й до чого тут Ед Ширан

Рокери з культового гурту U2 приїхали в Україну та заспівали в дуеті з "Антитілами". Як з'ясувалося, Боно особисто зателефонував Тарасу Тополі й запропонував виступити разом. Його номер рокеру "підкинув" Ед Ширан.

У квітні гурт "Антитіла" записав фіт з британським співаком Едом Шираном, а 8 травня виступив у дуеті зі всесвітньо відомими ірландськими рокерами з U2 – Боно та Еджем. Хіт Stand by me вони виконали у київській підземці, на станції метро "Хрещатик". Цьому посприяв Ширан.

До теми На станції "Хрещатик": Боно та Едж з легендарного гурту U2 виступили для українців у Києві

Як Ед Ширан допоміг "Антитілам" заспівати з U2

Історія неймовірна. Мені написав Ед Ширан, що він хоче поділитися моїм номером телефону з Боно з U2. Звичайно ж, я погодився, і згодом набрав Боно і сказав, що він їде до Києва з концертом, буде тут за 12 годин,

– розповів Тарас Тополя.

Заради цього дуету "Антитілам" довелося відпрошуватися в командира та їхати до Києва з Харкова, де вони служать. З Боно музиканти зустрілися вже в метро, а Stand by me заспівали без жодної репетиції.

"Для гурту "Антитіла" це історична подія. І для всієї України приїзд Боно та U2 – це історична подія. Нам дуже приємно, що легенди світової музики підтримують нас у нашій боротьбі проти російських окупантів", – додав Тарас Тополя.

"Антитіла" та Боно з U2 заспівали в метро в Києві: відео

До речі, він знав, що після концерту в метро Боно та Едж з U2 поїдуть у звільнені Бучу та Ірпінь. За словами музиканта, для того, щоб "відчути, побачити та передати всьому світу про всі ті звірства, які зробили рашисти на нашій землі".

Головне про приїзд U2 в Україну

Боно та Едж з U2 приїхали в Україну на запрошення Зеленського, адже готові підтримати будь-яке наше прохання.

Рокери виступили для українців на станції "Хрещатик" у Києві. Вони співали для волонтерів, військових і тих, хто в той час випадково опинився в метро.

Після концерту учасники U2 відвідали звільнену від російських окупантів Бучу та Ірпінь. Вони дізналися про звірства рашистів та вбитих мирних жителів.

– 2Steps. Його реліз відбувся 2 травня.