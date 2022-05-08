Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поділився деталями візиту ірландських музикантів Боно та Еджа. Він розповів, на чиє запрошення приїхали артисти.

Актуально На станції "Хрещатик": Боно та Едж з легендарного гурту U2 виступили для українців у Києві

Ткаченко про приїзд U2

Олександр Ткаченко поділився, що учасники U2 приїхали до України на запрошення президента Володимира Зеленського. Однак вони зізнавались, що готові підтримати будь-яке запрошення від українців, бо всім серцем їх підтримують.

Легендарні Боно та Едж з U2 сьогодні підтримали український народ, виступивши вже традиційно в метро. Яке стало символом нового підземного життя українців в пошуках безпеки від російських ракет. "Ви сьогодні воюєте не лише за вашу свободу, а й за нашу також", – сказав ірландський музикант,

– розповів міністр.

Ткаченко додав, що Боно змінив слова своїх пісень так, щоб підтримувати ними Україну. Він також показав відео, як Боно разом з Тарасом Тополею заспівав Stand by Ukraine.

Боно та Едж з Тополею: дивіться відео

Боно та Едж з легендарного гурту U2 завітали у київську підземку. Вони заспівали кілька знаменитих пісень на станції "Хрещатик". Виступ музикантів був сюрпризом для їхніх українських шанувальників. Послухати Боно та Еджа прийшли волонтери, військові та просто ті, хто в той час був у метро.

Хто ще відвідував Україну зі світових зірок

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі була одною з тих, чий візит до України спровокував резонанс та шалене обговорення у мережі.

Акторка побувала у Львові минулої неділі, 30 квітня. Спершу її помітили в одній з кав'ярень Львова, а згодом вона вирушила на залізничний вокзал, де зустріла потяг з переселенцями й поговорила з мешканцями міста. Також вона поспілкувалась з волонтерами, побувала в одному з медзакладів та у школі-інтернаті. Під час повітряної тривоги зірка разом з людьми побігла у місце, на яке вказали їй волонтери. 1 травня Джолі приїхала у Борислав, що на Львівщині.

Анджеліна Джолі вже 19 років Джолі є послом доброї волі ООН. Але візит в Україну не стосувався її громадської діяльності, а був власною ініціативою. Все ж, голлівудську зірку запросив до Львова голова ОП Андрій Єрмак.