У квітні гурт "Антитіла" записав фіт з британським співаком Едом Шираном, а 8 травня виступив у дуеті зі всесвітньо відомими ірландськими рокерами з U2 – Боно та Еджем. Хіт Stand by me вони виконали у київській підземці, на станції метро "Хрещатик". Цьому посприяв Ширан.

До теми На станції "Хрещатик": Боно та Едж з легендарного гурту U2 виступили для українців у Києві

Як Ед Ширан допоміг "Антитілам" заспівати з U2

Історія неймовірна. Мені написав Ед Ширан, що він хоче поділитися моїм номером телефону з Боно з U2. Звичайно ж, я погодився, і згодом набрав Боно і сказав, що він їде до Києва з концертом, буде тут за 12 годин,

– розповів Тарас Тополя.

Заради цього дуету "Антитілам" довелося відпрошуватися в командира та їхати до Києва з Харкова, де вони служать. З Боно музиканти зустрілися вже в метро, а Stand by me заспівали без жодної репетиції.

"Для гурту "Антитіла" це історична подія. І для всієї України приїзд Боно та U2 – це історична подія. Нам дуже приємно, що легенди світової музики підтримують нас у нашій боротьбі проти російських окупантів", – додав Тарас Тополя.

"Антитіла" та Боно з U2 заспівали в метро в Києві: відео

До речі, він знав, що після концерту в метро Боно та Едж з U2 поїдуть у звільнені Бучу та Ірпінь. За словами музиканта, для того, щоб "відчути, побачити та передати всьому світу про всі ті звірства, які зробили рашисти на нашій землі".

Нагадаємо, Ед Ширан записав спільний хіт з "Антитілами" – 2Steps. Його реліз відбувся 2 травня.

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