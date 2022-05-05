Чоловік поділився дописом днем раніше та описав власні спостереження з Харкова. За його словами, місто є досить проукраїнським, проте речі, які він знайшов у деяких будинках, його відверто здивували. Втім, це всього лише були поодинокі випадки.
Читайте також Відео записували у Харкові: Тарас Тополя розкрив деталі роботи з Едом Шираном
Харків – це молоде по духу і ще досить проукраїнське місто. Люди освічені, багато студентів. Але все одно тут було і залишається дуже багато тих, хто чекає… того самого русского міра. Якщо ти йдеш по Харкову, вітаєшся, а від тебе відвертають голову, або взагалі не дивляться в очі, знай – це воно. Часто буває, вдивляються в наші київські номери і потім між собою емоційно обговорюють це, не подобається,
– каже артист, що служить у теробороні.
Також артист поділився, як у місті Лозова Харківської області він побачив на ручці будинку російський герб:
"В Черкаській Лозовій ми зайшли у двір, де на дверній ручці був російський герб, а вдома повно літератури на тему. І це Харків! Коли ми кажемо про колективну вину руSSкіх у цій війні, чомусь забуваємо про наших домашніх. Але, не зважаючи на це, ми переможемо!" – впевнено додав Тарас Тополя.
Російський герб на дверній ручці / Фото з фейсбуку Тополі
Реакція мережі
Прихильники Тараса Тополі по-різному відреагували на його допис та зазначили, що у багатьох харків'ян ставлення до держави-сусіда кардинально змінилось після 24 лютого. І таких прихильників "руского міра" можна знайти повсюди в Україні:
- "Цього мотлоху в Харкові дедалі менше. І 24 лютого змінило ставлення багатьох. А ідейна вата – так і буде ідейною ватою. В глибокому маргінезі";
- "Прикро, що у вас склалося таке враження про Харків… "Досить проукраїнське" по "дуже багато тих, хто чекає…". Поодинокі випадки є, мабуть, як і усюди, але Харків у 2014 році відстояв Україну в своєму місті, хоча навіть мер розмахував ворожим прапором! Тепер Харків в декілька разів більш українське місто, ніж будь-коли";
- "До Росії з Харкова рукою подати, то хай валять, а нам не треба заважати жити. На превеликий жаль багато в Україні горя через ту їхню "любов". Віримо нашим захисникам, дай Боже, щоб була скоріше перемога";
- "Тарасе, дуже правильні слова. Багато проросійських, які чекають по підвалах і погребах "рускій мір". Але щирих справжніх українців тут набагато більше, набагато. Ми переможемо без сумнівів. А всі любителі 'руССкого мира' будуть платити податки на відновлення України. Це і буде їхнє покарання. На відміну від нас, бо ми це будемо робити з радістю".