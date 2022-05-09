В апреле группа "Антитела" записала фит с британским певцом Эдом Шираном, а 8 мая выступила в дуэте со всемирно известными ирландскими рокерами из U2 – Боно и Эджем. Хит Stand by me они исполнили в киевской подземке на станции метро "Крещатик". Этому способствовал Ширан.

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Как Эд Ширан помог "Антитилам" спеть с U2

История невероятная. Мне написал Эд Ширан, что он хочет поделиться моим номером телефона с Боно из U2. Конечно же, я согласился, и впоследствии набрал Боно и сказал, что он едет в Киев с концертом, будет здесь через 12 часов,

– рассказал Тарас Тополя.

Ради этого дуэта "Антитилам" пришлось отпрашиваться у командира и ехать в Киев из Харькова, где они служат. С Боно музыканты встретились уже в метро, а Stand by me спели без всякой репетиции.

"Для группы "Антитела" это историческое событие. И для всей Украины приезд Боно и U2 – это историческое событие. Нам очень приятно, что легенды мировой музыки поддерживают нас в нашей борьбе против российских оккупантов", – добавил Тарас Тополя.

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Кстати, он знал, что после концерта в метро Боно и Эдж из U2 поедут в освобождение Бучу и Ирпень. По словам музыканта, для того, чтобы "ощутить, увидеть и передать всему миру обо всех зверствах, которые сделали рашисты на нашей земле".

Напомним, Эд Ширан записал общий хит с "Антителами" – 2Steps. Его релиз состоялся 2 мая.

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