Нова пісня матиме назву "2Steps", що в перекладі означає як "Два кроки". В анонсованому уривку чути слова, які виконує Тарас Тополя з гурту "Антитіла": "Сирени обірвали наш сон, у дві валізи – все минуле – go go. Ти за кермом, невідомий, всі нерви в кулак..."

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На заставці спільної пісні Еда Ширан та "Антитіл" зображене червоне полотно з вкрапленнями чорної, синьої та жовтої фарб, а також синьо-жовтий метелик, який змахує крильми. Запис пісні відбувався на студії Atlantic Records UK, ймовірно, українці працювали дистанційно.

Українські музиканти опублікували анонс ввечері 28 квітня в інстаграмі з лаконічним підписом:

"Ed Sheeran feat Antytila – 2Steps. Сирени обірвали наш сон… May 2nd. Stay tuned!".

Фрагмент нової пісні Еда Ширана та гурту "Антитіла" – 2Steps: відео онлайн

Ед Ширан теж прокоментував реліз нової пісні, запланованої на 2 травня, у своїх інстаграм-сторіз:

Впродовж кількох наступних тижнів будуть кілька неймовірних версій пісні "2Steps" з усієї земної кулі. Почнемо з України за участю гурту "Антитіла". Тримайте руку на пульсі кожного понеділка, середи та п'ятниці протягом травня,

– написав Ед.



Ед Ширан записав спільну пісню з "Антитілами" / Фото з інстаграм-сторіз артиста