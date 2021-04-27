Тетяна зазначила, що не можна дружити з дівчиною, яка фліртує та заграє з хлопцем, який вам подобається. Саме тому дружба на "Холостяку" – неможлива.

Цікаво Холостяк 11 сезон 8 випуск: гаряче побачення з "Зайкою" та драматична церемонія троянд

Тетяна з "Холостяка-11" про дружбу на проєкті

Ексучасниця реаліті-шоу наголосила, що на проєкті всі дівчата – суперниці. Вони борються за одного чоловіка й кожна з них застосовує свої тактики, щоб привернути його увагу та звабити.

"Ви часто бачили, як я публічно перед камерами захищала Дашу (хоча там не одна я нібито дружила, але тільки я могла відкрито відповісти). Вона близька мені по духу, ми підтримували одна одну, їли разом, тренувалися, жили в одному будинку, кімнаті, номері. Але справжня дружба з'явилася вже після проєкту. І з іншими дівчатами також", – написала в публікації Таня.

Ми сприймаємо проєкт, як спільний довід. Обставини, в яких ми перебували, зблизили нас. Все-таки 2 місяці пробули разом. Зараз з дівчатами багато часу проводимо разом – посиденьки, шашлики, кальяни. Дружба є, проте вже після проєкту,

– наголосила ексучасниця "Холостяка-11".

"Холостяк" 11 сезон: цікаві деталі