Татьяна отметила, что нельзя дружить с девушкой, которая флиртует и заигрывает с парнем, что вам нравится. Именно поэтому дружба на "Холостяке" – невозможна.

Интересно Холостяк 11 сезон 8 выпуск: горячее свидание с "Зайкой" и драматическая церемония роз

Татьяна из "Холостяка-11" о дружбе на проекте

Экс-участница реалити-шоу отметила, что на проекте все девушки – соперницы. Они борются за одного мужчину и каждая из них применяет свои тактики, чтобы привлечь его внимание и обольстить.

"Вы часто видели, как я публично перед камерами защищала Дашу (хотя там не одна я якобы дружила, но только я могла открыто ответить). Она близка мне по духу, мы поддерживали друг друга, ели вместе, тренировались, жили в одном доме, комнате, номере. Но настоящая дружба появилась уже после проекта. И с другими девушками также", – написала в публикации Таня.

Мы воспринимаем проект, как общий довод. Обстоятельства, в которых мы находились, сблизили нас. Все-таки 2 месяца пробыли вместе. Сейчас с девушками много времени проводим вместе – посиделки, шашлыки, кальяны. Дружба есть, однако уже после проекта,

– подчеркнула экс-участница "Холостяка-11".

"Холостяк" 11 сезон: интересные детали