Вже 11 років поспіль найбажаніші чоловіки країни шукають кохання на шоу "Холостяк". Як головні герої, так і учасниці повинні дотримуватися суворих правил проєкту. Про деякі з них розповіла Юля "Зайка", яка бореться за серце Михайла Заливаки.

Якщо глядачів знайомлять з історіями учасниць реаліті-шоу "Холостяк", то їхнє життя на проєкті залишається за кадром. Одна з фавориток героя 11 сезону Михайла Заливаки Юлія "Зайка" розповіла про залаштунки проєкту. Хто одягає дівчат, як вони доглядають за собою та коли спілкуються з холостяком, дізнавайтеся далі.

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Про побачення та церемонії троянд

Раніше Юля ділилася, що під час зйомок "Холостяка" жодна з них не мала телефону та не могла зв'язатися ані з рідними, ані з самим Михайлом. Ба більше, вони розмовляли з чоловіком лише під прицілами камер. Будь-які діалоги сам на сам були заборонені. Тому недивно, що дружба між дівчатами на проєкті таки існує.

З Мішею ми бачимося тільки в кадрі. За кадром спілкування заборонене. Зйомка побачення триває довго, залежно від насиченості програми. У цей час входять: саме побачення, технічні моменти, зміна локації, поправки,

– розповіла Юля "Зайка".

Вона додала, що не лише побачення з "Холостяком", а й церемонії троянд знімають по кілька годин. Якщо поряд з Михайлом Заливакою вони тримаються гідно, то на церемонії "часто валяються на підлозі, щоб ноги відпочили". До того ж учасниці збирають всі свої речі перед кожним врученням троянд, а з дівчиною, яку відправили додому, більше не бачаться.

Про образи та догляд за собою на "Холостяку"

Юлія "Зайка" поділилася, що на проєкт їхала з трьома валізами: перша – з літнім одягом, друга – з теплим одягом, третя – з косметикою, рушниками та засобами гігієни. Свої речі учасниці одягають, коли разом збираються на дивані, а на побаченнях і церемоніях троянд з'являються в образах від стилістів.

Знімальна група "Холостяка" дбає не лише про те, щоб дівчата виглядали стильно, а й були доглянутими. Їм спонсорують походи в салони краси та роблять макіяжі на побачення і церемонії троянд.

"Ми відвідуємо салони краси. Манікюр, педикюр, брови, догляд за волоссям нам роблять за рахунок проєкту. У ці дні відчуваєш себе королевою. На посиденьки з дівчатками макіяж ми робимо самостійно, але завжди є поправка по гриму перед виходом в кадр", – поділилася Юлія.

Зазначимо, Юлія вже розповідала про життя за кадром. Вона ділилася, звідки учасниці "Холостяка" беруть гроші, як харчуються та наводять лад в будинку.