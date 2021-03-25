Вже три тижні поспіль глядачі спостерігають, як бізнесмен з Харкова Михайло Заливако шукає кохання на проєкті "Холостяк-11". Публіка бачить лише красиву картинку, а реалії життя учасниць залишаються за кадром. Юля "Зайка" розсекретила, в яких умовах насправді живуть дівчата.

Життя учасниць на проєкті "Холостяк" здається казкою – поряд чоловік мрії, а кожен тиждень сповнений романтичними побаченнями. Однак це лише на перший погляд, адже їхній побут завжди залишається за кадром. Юля "Зайка", яка мала перший поцілунок 11 сезону, зізналася, що в перервах між зйомками вони самостійно доглядали за величезним будинком, готували, прали та їздили за продуктами, а з рідними зв'язувалися лише раз на кілька днів.

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Про гроші

Учасницям видавали певну суму на продукти – добові. Витрати, які перевищували цю суму, вони покривали самостійно.

Про телефони

В дівчат не було телефонів на час зйомок. Один раз за кілька днів вони могли зателефонувати близьким з телефону редактора.

Про закупівлю продуктів та їжу

Кілька разів у тиждень учасниць відвозили в супермаркет, час перебування в якому був обмежений. Тому вони складали список або швидко хапали те, що потрапляло під руку. Дівчата готували собі самостійно.

"Для зручності я купувала готову їжу в кулінарії, або те, що можна швидко приготувати. Кухня одна, а нас багато. Мій найкращий кулінарний "шедевр" – це зварена в мікрохвильовці заморожена куряча грудка", – поділилася Юля "Зайка".

Про побут

Учасниці самостійно мили посуд, виносили сміття та прибирали у своїх кімнатах. На цокольному поверсі будинку були пральна машина і сушарка, якими вони могли скористатися в будь-який час.