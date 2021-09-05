На "Танцях з зірками" представили танцівників, які стануть у пари зі знаменитостями

У день першого прямого ефіру "Танців з зірками", 5 вересня, оголосили імена професійних танцівників, які вийдуть на паркет зі знаменитими учасниками. Їхній склад частково оновлений, однак є й ті, хто встиг полюбитися публіці.

У п'ятому сезоні оновлених "Танців з зірками" братимуть участь 14 народних улюбленців, які досягли успіху в музиці, спорті, кінематографі чи гуморі. У пару з ними стануть 6 харизматичних, запальних танцівників і 8 палких, красивих танцівниць. Їхні імена дізнавайтеся нижче.

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Чоловічий склад танцівників на шоу "Танці з зірками"

Дмитро Дікусар

На проєкті "Танці з зірками" Дмитро Дікусар засвітився 2006 року, коли виходив на паркет зі співачкою Іриною Білик. Він повернувся через 13 років, коли став у пару з зіркою "Дизель шоу" Вікторією Булітко, а 2020 року – зі Славою Камінською з "НеАнгелів".

Дмитра Дікусара позбавили участі в першому сезоні "Танців з зірками". Він мав би танцювати з Ольгою Сумською, однак через 19-річну різницю у віці акторці несподівано знайшли старшого партнера.

Дмитро Дікусар – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Макс Леонов

Танцівник не вперше бере участь у шоу "Танці з зірками". Три роки тому, 2018-го, він став у пару з ведучою Машею Єфросиніною, згодом – з акторкою "Кварталу 95" Оленю Кравець. У листопаді 2020 року він здобув перемогу з розкішною Сантою Дімопулос.

Макс Леонов – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Антон Нестерко

Це "нове обличчя" на "Танцях з зірками" – п'ятикратний чемпіон України, фіналіст чемпіонату світу в Парижі, інформує "1+1".

Антон Нестерко – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Денис Самсон

Чоловік є дворазовим чемпіоном України із десяти танців, хореографом проєкту "Танці з зірками" в Бейруті.

Денис Самсон – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Юрій Мєшков

Він є п'ятиразовим чемпіоном і півфіналістом чемпіонату світу.

Юрій Мєшков – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Олексій Базела

Юнак встиг стати чемпіоном України, призером і фіналістом міжнародних турнірів.

Олексій Базела – учасник "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

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Жіночий склад танцівниць на шоу "Танці з зірками"

Яна Цибульська

Для танцівниці це четвертий сезон "Танців з зірками". Три роки тому вона засяяла на паркеті з ведучим Русланом Сенічкіним, далі розтанцювала Дзідзьо та лідера гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергія Танчинця.

Ба більше, Яна Цибульська встигла стати хореографом-постановником проєктів "Голос країни", "Голос діти", "Танці з зірками", "Ліпсінк батл".

Яна Цибульська – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Даніелла Преап

Дівчина є фіналісткою юніорського Блекпула за стандартом.

Даніелла Преап – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Роксоляна Маланчук

Танцівниця є чемпіонкою України з бальних танців.

Роксоляна Маланчук – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Анна Кареліна

До участі в "Танцях з зірками" дівчина встигла стати чемпіонкою України та півфіналісткою чемпіонату світу з бальних танців.

Анна Кареліна – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Ліза Русіна

Лізу Русіну вважають однією з найбільш медійних молодих танцівниць країни.

Ліза Русіна – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Маша Колосова

Рудоволоса красуня є дипломованим хореографом-постановником і тренеркою з бальних танців. Останні два роки вона працювала в тандемі легендарним Григорієм Чапкісом, який помер 13 червня на 91 році життя.

Маша Колосова – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Аліна Лі

Дівчина була фіналісткою та учасницею WDC Ukrainian Cup.

Аліна Лі – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Катерина Тришина

До п'ятого сезону проєкту танцівниця була хореографом шоу "Танці з зірками" і "Танцюю для тебе".

Катерина Тришина – учасниця "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту