Вже завтра ввечері, 5 вересня, відбудеться перший прямий ефір легендарного проєкту "Танців з зірками". Учасники неабияк хвилюються перед тим, як покажуть танцювальні здібності. Своїми думками про перший випуск поділилась співачка Джамала.

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Джамала про "Танці з зірками"

Переможниця Євробачення розповіла про своє хвилювання перед виходом на паркет проєкту. Вона порівняла участь в танцювальному шоу з першим курсом університету.

Таке відчуття, перший курс, я повністю змінила професію. Біля мене постійно рухається величезна команда професіоналів, дають завдання. А я просто з відкритим ротом намагаюсь все запам'ятати та нічого не пропустити. От так я себе відчуваю,

– розповіла Джамала.

Співачка додала, що попри хвилювання, їй подобаються "Танці". Так вона змогла спробувати себе в абсолютно новій сфері. До того ж вихід на сцену як танцівниця Джамала сприймає зовсім інакше, аніж коли виходить виконувати пісні.

Джамала також заінтригувала, що її партнер – "справжня зірка бального танцю". Шанувальники підозрюють, що артистка виступатиме разом з Дмитром Дікусаром.



Джамала / Фото з інстаграму Джамали

Текст публікації Джамали

Ви всі питаєте: "Ну як там, ну як на "Танцях"?"

Таке відчуття, перший курс, я повністю змінила професію. Біля мене постійно рухається величезна команда професіоналів, дають завдання. А я просто з відкритим ротом намагаюсь все запам‘ятати та нічого не пропустити. От так я себе відчуваю.

Абсолютно студентське хвилювання. Поки що мені дуже все подобається. "Танці" дають забуте відчуття – ти новий, все заново. В цьому і кайф, і хвилювання, і відповідальність, і відпочинок. Я звикла до сцени. А тут – ніби то все так само, але ні.

А ще додам, що вже у цю неділю ви дізнаєтесь, хто мій партнер. Якщо казати про справжні танці з зірками, то мій партнер – справжня зірка бального танцю.