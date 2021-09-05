В пятом сезоне обновленных "Танцев со звездами" примут участие 14 народных любимцев, которые преуспели в музыке, спорте, кинематографе или юморе. В пару с ними станут 6 харизматичных, зажигательных танцовщиков и 8 пылких, красивых танцовщиц. Их имена узнавайте ниже.

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Мужской состав танцовщиков на шоу "Танцы со звездами"

Дмитрий Дикусар

На проекте "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар засветился в 2006 году, когда выходил на паркет с певицей Ириной Билык. Он вернулся через 13 лет, когда стал в пару со звездой "Дизель шоу" Викторией Булитко, а в 2020 году – со Славой Каминской из "НеАнгелов".

К слову, Дмитрия Дикусара лишили участия в первом сезоне "Танцев со звездами". Он должен был бы танцевать с Ольгой Сумской, однако из-за 19-летней разницы в возрасте актрисе неожиданно нашли старшего партнера.



Дмитрий Дикусар – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Макс Леонов

Танцовщик не впервые участвует в шоу "Танцы со звездами". Три года назад, в 2018-м, он стал в пару с ведущей Машей Ефросининой, потом – с актрисой "Квартала 95" Еленой Кравец. В ноябре 2020 года он одержал победу с роскошной Сантой Димопулос.



Макс Леонов – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Антон Нестерко

Это "новое лицо" на "Танцах со звездами" – пятикратный чемпион Украины, финалист чемпионата мира в Париже, информирует "1+1".



Антон Нестерко – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Денис Самсон

Мужчина является двукратным чемпионом Украины по десяти танцам, хореографом проекта "Танцы со звездами" в Бейруте.



Денис Самсон – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Юрий Мешков

Он является пятикратным чемпионом и полуфиналистом чемпионата мира.



Юрий Мешков – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Алексей Базела

Юноша успел стать чемпионом Украины, призером и финалистом международных турниров.



Алексей Базела – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

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Женский состав танцовщиц на шоу "Танцы со звездами"

Яна Цибульская

Для танцовщицы это четвертый сезон "Танцев со звездами". Три года назад она засияла на паркете с ведущим Русланом Сеничкиным, далее растанцевала Дзидзьо и лидера группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца.

Более того, Яна Цыбульская успела стать хореографом-постановщиком проектов "Голос страны", "Голос дети", "Танцы со звездами", "Липсинк батл".



Яна Цибульская – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Даниэлла Преап

Девушка является финалисткой юниорского Блэкпула по стандарту.



Даниэлла Преап – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Роксоляна Маланчук

Танцовщица является чемпионкой Украины по бальным танцам.



Роксоляна Маланчук – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Анна Карелина

К участию в "Танцах со звездами" девушка успела стать чемпионкой Украины и полуфиналисткой чемпионата мира по бальным танцам.



Анна Карелина – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Лиза Русина

Лизу Русину считают одной из самых медийных молодых танцовщиц страны.



Лиза Русина – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Маша Колосова

Рыжеволосая красавица является дипломированным хореографом-постановщиком и тренером по бальным танцам. Последние два года она работала в тандеме с легендарным Григорием Чапкисом, который умер 13 июня на 91 году жизни.



Маша Колосова – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Алина Ли

Девушка была финалисткой и участницей WDC Ukrainian Cup.



Алина Ли – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Екатерина Тришина

До пятого сезона проекта танцовщица была хореографом шоу "Танцы со звездами" и "Танцую для тебя".



Екатерина Тришина – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Добавим, в пятом сезоне "Танцев со звездами" не будет популярной Илоны Гвоздевой. Ее танцевальная история на шоу длилась четыре года. На проект она готова вернуться только как судья или главный хореограф.