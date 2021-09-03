Танці з зірками 2021: хто став найпершим ведучим зіркового балкону
Джерело:інстаграм "Танців з зірками"
Вже через 2 дні, 5 вересня, розпочнеться новий сезон легендарного шоу "Танці з зірками". Стали відомими останні деталі проєкту. Зокрема, оголосили ведучого зіркового балкону: ним стане Макс Барських.
5 вересня відбудеться прем'єра шоу "Танці з зірками". Кожного ефіру до головних ведучих – Юрія Горбунова та Іванни Онуфрійчук – доєднуватиметься ведучий зіркового балкону. Він або вона братимуть коментарі у пари танцівників після виступу.
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Макс Барських став ведучим зіркового балкону
Організатори шоу вже оголосили, хто стане ведучим зіркового балкону найпершого ефіру. Ним буде Макс Барських – український та російський співак.
До того ж артист стане спеціальним гостем першого випуску. Він співатиме на паркеті "Танців з зірками".
Макс Барських / Фото з інстаграму "Танців з зірками"
Танці з зірками 2021: головне
- Учасниками 5 сезону танцювального проєкту стали: співачка Джамала, лідер гурту ТНМК Фагот, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев, зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова, переможець "Ліги сміху" Іван Люленов, зірка серіалу "Коли ми вдома", актор Костянтин Войтенко, фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай, співачка Євгенія Власова, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, співак MELOVIN, олімпійський призер Стас Горуна.
- Оцінювати українських знаменитостей будуть Влад Яма з Катериною Кухар, а також україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars – Макс Чмерковський.
- Склад головних ведучих проєкту частково змінився: партнеркою Юрія Горбунова тепер буде не попдіва Тіна Кароль, а відома акторка та модель Іванна Онуфрійчук.