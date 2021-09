"Танці з зірками" 4 випуск: Джамала змінила імідж, а Фагот ледь не завершив шоу у лікарні

Новий, четвертий випуск "Танців з зірками" вражав своїми латиноамериканськими номерами. Зірки вправно демонстрували свою гнучкість і пластику, яку змогли засвоїти після тижня репетицій. Які номери найбільше сподобались зірковим суддям та глядачам – читайте далі.

У четвертому випуску "Танців з зірками", який відбувся 26 вересня, вийшли 12 зіркових пар. Темою ефіру стала "Ніч латини", тому глядачам варто було очікувати сплеск справжньої пристрасті на головному паркеті країни. Запрошеною суддею випуску стала переможниця минулого сезону шоу – Санта Дімопулос. А спеціальним гостем ефіру став Артем Пивоваров.

Незмінними ведучими 4 випуску залишились Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, а ведучим балкону став хореограф Євген Кот. Як зіркові учасники вражали публіку – дивіться далі.

Гаряча "латина" від Чмерковського

Четвертий випуск "Танців з зірками" відкрив один із суддів проєкту – чемпіон з латиноамериканських танців Макс Чмерковський в компанії шоу-балету. Палкий та яскравий номер задав ритм ефіру, тому варто було очікувати лише найцікавіших виступів.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Ефір відкрив не лише Макс Чмерковський, а й пара Ольги та Дмитра. Пара повинна була станцювати "танець-вбивцю" – самбу під пісню Насті Каменських "A HUEVO". Номер дуже вразив суддів, особливо Макса, який давно вважає Харлан претенденткою на перемогу цього сезону.

За лаштунками шоу Ольга розповіла одну зі своїх таємниць – свої сьогоднішні стосунки вона розпочала у шлюбі з ексчоловіком, але на той час вони вже як рік не жили разом. Такі відносини багато хто з рідних Ольги не сприйняв, але зараз вона щаслива бути зі своїм обранцем. Щодо іскри з її партнером Дмитром, то що вона, що хореограф все спростували, адже кожен з них має коханих. Тому на паркеті вони лише вдають гарячих коханців.

Констянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Український актор та зірка серіалу "Коли ми вдома" для нового ефіру разом з партнеркою підготував сексуальне ча-ча-ча, танцюючи під пісню LMFAO "Sexy and I Know It". Усі судді шоу відреагували позитивно на виступ пари, лише Катерина Кухар висловила своє незадоволення.

У відеощоденнику чоловік розповів, що поки на проєкті усі змагаються за звання секс-символа шоу, усе життя він мав поряд із собою найкрасивіших та найкращих дівчат. Попри його низький ріст, він міг підкорювати всіх своєю харизмою. Але тепер він одружений, тому бути ловеласом може лише на проєкті "Танці з зірками".

MELOVIN і Ліза Русіна

Для українського виконавця "Мела" та Лізи цього разу випало станцювати аргентинське танго. Вони виконали номер під кавер пісні Брітні Спірс "Toxic".

За лаштунками проєкту артист розповів одну зі своїх таємниць: перший свій секс виконавець мав у 2020 році, коли йому було 23 роки. Він зізнався, що ніколи не хотів провести першу ніч без почуттів до людини, тому у нього все сталось абсолютно свідомо і чудово.

Артур Логай та Анна Кареліна

Зірка фільму "Моя улюблена Страшко" вийшов на паркет нового випуску з танцем жанру "джайв". Вони станцювали під доволі незвичну для латиноамериканського вечора пісню Вєрки Сердючки "Гоп-гоп". Усі судді були захоплені складними та неймовірними підтримками чоловіка у танці.

У відеощоденнику чоловік розповів, що попри щасливий шлюб з дружиною, від якої має сина, у нього також є позашлюбний син. Хлопчик народився, коли Артур мав стосунки з іншою дівчиною 6 років тому. Пара не планувала одружуватись, але, як сказав Логай: "Коли пара живе разом, вони займаються коханням, і від цього часто можуть народитись діти". Незважаючи на це, його сини знайомі між собою та підтримують чудові стосунки.

Олексій Суровцев і Марія Колосова

Стриптизер Олексій Суровцев теж вправно бореться за звання найгарячішого секс-символа проєкту. На паркеті шоу він станцював пристрасне ча-ча-ча з Марією із великою кількістю підтримок.

Танець по-різному оцінили судді, але Влад Яма підмітив, що Олексій з кожним ефіром стає все професійнішим та кращим.

Lida Lee та Олексій Базела

Українська співачка Lida Lee та Олексій вийшли на сцену, станцювавши запальну сальсу. За дуже круте та професійне виконання судді винагородили пару високими балами.

У кадрах відеощоденника артистка поділилась особистим: колись вона хотіла зробити операцію зі збільшення грудей, оскільки їй занадто багато про це писали шанувальники. Але в день операції перед сеансом лікаря вона втекла з клініки і вирішила не змінюватись через чужу думку.

Євгенія Власова та Макс Леонов

Минулорічний переможець шоу Макс Леонов та його партнерка – співачка Євгенія у четвертому випуску виконали ламбаду, яку не надто схвально оцінили судді.

За межами виступу стало відомо, що вже не перший тиждень між парою тривають конфлікти, оскільки Євгенія та Макс не можуть разом добре співпрацювати. В якийсь момент співачка готова була піти з проєкту, але зібрала сили в кулак і продовжує боротись за головний кубок шоу.

Станіслав Горуна та Даніелла Преап

Олімпійський спортсмен Станіслав у четвертому випуску проєкту "Танців з зірками" станцював самбу під пісню Віктора Павліка "Шикидим". Судді оцінили складні па Горуни, тому винагородили їх хорошими балами.

За лаштунками шоу чоловік поділився, що мав конфлікт із Євгенією Власовою під час репетиції, але вже наступного дня вибачився перед нею та подарував квіти. Щодо підготування танцю на новий ефір, Станіслав переконаний, що його дружина не буде ревнувати до партнерки, адже все, що вони демонструють у шоу – це лише постановка, а не справжні емоції.

KADNAY та Аліна Лі

Учасник та соліст гурту KADNAY обіцяв повернутись на шоу у комедійному образі, тому він обіцянку виконав. Для нового випуску він підготував яскраву макарену разом з Аліною Лі, яка запалила не лише суддів, а й увесь глядацький зал.

Щодо таємниць, Дмитро зізнався, що зовсім недавно знявся повністю оголеним для одного відео з партнеркою Суровцева – Марією Колосевою. Але що це було за відео – він так і не пояснив. Щодо партнерки артиста, Аліни, то вона поділилась, що їй з кожним ефіром стає важче йти на репетиції, адже її вдома чекає 1-річна дитина.

Фагот і Катерина Тришина

Лідер гурту ТНМК у новому випуску виконав непростий пасадобль разом з Катериною. Варто додати, що перед виступом виконавця Фаготу стало погано, адже в нього піднявся артеріальний тиск. Втім, він прийняв рішення виступити і вийти на паркет разом з партнеркою. Старання пари оцінили на високому рівні.

За лаштунками шоу Олег Михайлюта зізнався, що колись вже мав стосунки зі своєю партнеркою по танцях Катериною. Було це багато років тому, але під час кастингу до "Танців з зірками" вони знову зійшлись, хоча б на паркеті. Вони не приховують того, що залишились одне одному рідними людьми, але це додає їм ще більше сил та енергії працювати разом, а не бути чужими і звикати один до одного на репетиціях шоу.

Джамала та Антон Нестерко

Співачка і переможниця Євробачення-2016 поділилась, що їй неприємно читати про себе брудні коментарі, тому старатиметься довести усім, що вона гідна паркету. У 4 випуску вона станювала ча-ча-ча, змінивши імідж – вона пофарбувалась у платинову білявку. Судді, зокрема Макс Чмерковський, схвально оцінили перевтілення та сам номер пари.

Щодо таємниць, то Джамала розповіла, що 10 років відмовила у співпраці одному з топових продюсерів США. Їй не подобалось те, що вона не зможе писати собі пісні, мати сім'ю та бути вільною у своїх діях. Але вона ні про що не шкодує, оскільки реалізувала себе в Україні і має люблячу сім'ю.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков

Лідерка гурту KAZKA та Юрій цього тижня повинні були виконати румбу. Номер відбувся у спокусливих костюмах, де Олександра могла сповна проявити свою сексуальність. Номер артистки та її партнера став завершальним у 4 випуску.

Артистка привідкрила завісу особистого та зізналась, що у неї є пірсинг в грудях. За її словами, такий експеримент не був для неї болючим, а навіть трішки приємним. Загалом вона поділилась, що пірсинг і татуювання на її тілі додають їй більшої впевненості.

"Танці з зірками 2021" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова