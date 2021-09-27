У новому випуску "Танців з зірками" головний паркет країни покинула пара Олексія Суровцева і Марії Колосової. Вони танцювали ча-ча-ча, проте отримали найменшу кількість балів від глядачів та суддів.
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Варто додати, що в зону ризику цього тижня потрапили: Євгенія Власова і Макс Леонов, Фагот і Катерина Тришина, Олексій Суровцев і Марія Колосова. На жаль, шоу продовжилось лише для пар Власової та Фагота.
Нам дуже шкода, що нам не вдалось станцювати усі танці, які хотілось. Було великою честю танцювати з усіма вами на одному паркеті. Дякую суддям,
– лаконічно прокоментував свій виліт Олексій.
"Танці з зірками 2021" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Олексія Суровцева і Марії Колосової