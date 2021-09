"Танцы со звездами" 4 выпуск: Джамала сменила имидж, а Фагот едва не завершил шоу в больнице

Новый, четвертый выпуск "Танцев со звездами" поражал своими латиноамериканскими номерами. Звезды ловко демонстрировали свою гибкость и пластику, которую смогли усвоить после недели репетиций. Какие номера больше всего понравились звездным судьям и зрителям – читайте далее.

В четвертом выпуске "Танцев со звездами", который состоялся 26 сентября, вышли 12 звездных пар. Темой эфира стала "Ночь латины", поэтому зрителям стоило ожидать всплеск настоящей страсти на главном паркете страны. Приглашенной судьей выпуска стала победительница прошлого сезона шоу – Санта Димопулос. А специальным гостем эфира стал Артем Пивоваров.

Неизменными ведущими 4 выпуска остались Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, а ведущим балкона стал хореограф Евгений Кот. Как звездные участники поражали публику – смотрите дальше.

Горячая "латина" от Чмерковского

Четвертый выпуск "Танцев со звездами" открыл один из судей проекта – чемпион по латино-американских танцев Макс Чмерковский в компании шоу-балета. Пылкий и яркий номер задал ритм эфиру, поэтому стоит ожидать лишь интересных выступлений.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Макса Чмерковского

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Эфир открыл не только Макс Чмерковский, но и пара Ольги и Дмитрия. Пара должна была исполнить "танец-убийцу" – самбу под песню Насти Каменских "A HUEVO". Номер очень поразил судей, особенно Макса, который давно считает Харлан претенденткой на победу в этом сезоне.

За кулисами шоу Ольга рассказала одну из своих тайн – свои сегодняшние отношения она начала в браке с бывшиммужем, но к тому времени они уже как год не жили вместе. Такие отношения многие из родных Ольги не восприняли, но сейчас она счастлива быть со своим избранником. Что до искры с ее партнером Дмитрием, то что она, что хореограф все опровергли, ведь у каждого из них есть любимый человек. Поэтому на паркете они только изображают горячих любовников.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

Константин Войтенко и Роксолана Маланчук

Украинский актер и звезда сериала "Когда мы дома" для нового эфира вместе с партнершей подготовил сексуальное ча-ча-ча, танцуя под песню LMFAO "Sexy and I Know It". Все судьи шоу отреагировали положительно на выступление пары, только Екатерина Кухар выразила свое недовольство.

В видеодневнике мужчина рассказал, что пока на проекте все соревнуются за звание секс-символа шоу, всю жизнь рядом сним были самые красивые и лучшие девушки. Несмотря на его низкий рост, он покорял всех своей харизмой. Но теперь он женат, поэтому быть ловеласом может лишь на проекте "Танцев со звездами".

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоланы Маланчук

MELOVIN и Лиза Русина

Для украинского исполнителя "Мела" и Лизы в этот раз выпало станцевать аргентинское танго. Они исполнили номер под кавер песни Бритни Спирс "Toxic".

За кулисами проекта артист рассказал одну из своих тайн: первый секс у исполнителя был в 2020 году, когда ему было 23 года. Он признался, что никогда не хотел провести первую ночь без чувств к человеку, поэтому у него все произошло совершенно сознательно и замечательно.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN и Лизы Русиной

Артур Логай и Анна Карелина

Звезда фильма "Моя любимая Страшко" вышел на паркет нового выпуска с танцем в жанре "джайв". Они станцевали под довольно необычную для латиноамериканского вечера песню Верки Сердючки "Гоп-гоп". Все судьи были увлечены сложными и невероятными поддержками мужчины в танце.

В видеодневнике мужчина рассказал, что несмотря на счастливый брак с женой, от которой имеет сына, у него также есть внебрачный сын. Мальчик родился, когда Артур был в отношениях с другой девушкой 6 лет. Пара не планировала жениться, но, как сказал Логай "когда пара живет вместе, они занимаются любовью и от этого часто могут родиться дети". Несмотря на это, его сыновья знакомы между собой и поддерживают прекрасные отношения.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

Алексей Суровцев и Мария Колосова

Стриптизер Алексей Суровцев тоже умело борется за звание самого горячего секс-символа проекта. На паркете шоу он станцевал страстное ча-ча-ча с Марией с большим количеством поддержек.

Танец по-разному оценили судьи, но Влад Яма заметил, что Алексей с каждым эфиром становится все более профессиональным и лучше.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алексея Суровцева и Марии Колосовой

Lida Lee и Алексей Базэла

Украинская певица Lida Lee и Алексей вышли на сцену, станцевав зажигательную сальсу. За очень крутое и профессиональное исполнение судьи вознаградили пару высокими баллами.

В кадрах видеодневника артистка поделилась личным: когда-то она хотела сделать операцию по увеличению груди, так как ей слишком много об этом писали поклонники. Но в день операции перед сеансом врача она сбежала из клиники и решила не меняться из-за чужого мнения.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Lida Lee и Алексея Базелы

Евгения Власова и Макс Леонов

Прошлогодний победитель шоу Макс Леонов и его партнерша – певица Евгения в четвертом выпуске исполнили ламбаду, которую не слишком одобрительно оценили судьи.

За пределами выступления стало известно, что уже не первую неделю между парой продолжаются конфликты, поскольку Евгения и Макс не могут вместе нормально сотрудничать. В какой-то момент певица готова была уйти из проекта, но собрала силы в кулак и продолжает бороться за главный кубок шоу.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Власовой и Макса Леонова

Станислав Горуна и Даниэлла Преап

Олимпийский спортсмен Станислав в четвертом выпуске проекта "Танцы со звездами" станцевал самбу под песню Виктора Павлика "Шикидым". Судьи оценили сложные па Горуны, поэтому вознаградили их хорошими баллами.

За кулисами шоу мужчина поделился, что у него был конфликт с Евгенией Власовой во время репетиции, но уже на следующий день извинился перед ней и подарил цветы. Что до подготовки танца к новому эфиру, Станислав убежден, что его жена не будет ревновать к партнерше, ведь все, что они демонстрируют в шоу – это лишь постановка, а не настоящие эмоции.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Станислава Горуны и Даниэллы Преап

KADNAY и Алина Ли

Участник и солист группы KADNAY обещал вернуться на шоу в комедийном образе, и он обещание выполнил. Для нового выпуска он подготовил яркую макарену вместе с Алиной Ли, которая зажгла не только судей, но и весь зрительный зал.

Что до тайн, Дмитрий признался, что совсем недавно снялся полностью обнаженным для одного видео с партнершей Суровцева – Марией Колосевой. Но что это было за видео – он так и не объяснил. Что допартнерши артиста, Алины, то она поделилась, что ей с каждым эфиром становится труднее ходить на репетиции, ведь ее дома ждет годовалый ребенок.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алины Ли

Фагот и Екатерина Тришина

Лидер группы ТНМК в новом выпуске исполнил сложный пасадобль вместе с Екатериной. Стоит добавить, что перед выступлением Фагот стало плохо, у него поднялось артериальное давление. Впрочем, он принял решение выступить и выйти на паркет вместе с партнершей. Старания пары оценили на высоком уровне.

За кулисами шоу Олег Михайлюта признался, что когда-то уже состоял в отношениях со своей партнершей по танцам Екатериной. Было это много лет назад, но во время кастинга к "Танцам со звездами" они снова сошлись, хотя бы на паркете. Они не скрывают, что остались друг другу родными людьми, но это придает им еще больше сил и энергии работать вместе, а не быть чужими и привыкать друг к другу на репетициях шоу.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Фагота и Екатерины Тришиной

Джамала и Антон Нестерко

Певица и победительница Евровидения-2016 поделилась, что ей неприятно читать о себе грязные комментарии, поэтому будет стараться доказать всем, что она достойна паркета. В 4 выпуске она станювала ча-ча-ча, сменив имидж – она ​​покрасилась в платиновую блондинку. Судьи, в частности Макс Чмерковский, одобрили перевоплощения и сам номер пары.

Что до тайн, то Джамала рассказала, что 10 лет отказала в сотрудничестве одном из топовых продюсеров США. Ей не нравилось то, что она не сможет писать себе песни, иметь семью и быть свободной в своих действиях. Но она ни о чем не жалеет, поскольку реализовала себя в Украине и имеет любящую семью.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Джамалы и Антона Нестерко

Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Вокалистка группы KAZKA и Юрий на этой неделе должны были исполнить румбу. Номер состоялся в соблазнительных костюмах, где Александра могла в полной мере проявить свою сексуальность. Номер артистки и ее партнера стал завершающим в 4 выпуске.

Артистка приоткрыла завесу личной жизни и призналась, что у нее есть пирсинг в груди. По ее словам, такой эксперимент не был для нее болезненным, а даже немного приятным. В целом она поделилась, что пирсинг и татуировки на ее теле придают ей больше уверенности.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкий и Юрия Мешкова