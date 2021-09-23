"Танці з зірками" продовжують підігрівати цікавість глядачів. Знамениті пари щотижня демонструють хореографічні здібності у прямому ефірі.

До теми Переможниця Санта Дімопулос повернеться на "Танці з зірками"

Спеціальний гість "Танців з зірками"

У неділю, 26 вересня, учасникам, які вийдуть на паркет у 4 випуск, спеціальний номер подарує запрошений гість Артем Пивоваров.

Творці проєкту намагаються, щоб кожен прямий ефір був яскравим як для глядачів, так і для учасників. Тому тішать публіку феєричними перформансами.



Артем Пивоваров – запрошений гість "Танців з зірками" / Фото з інстаграму шоу

Зазначимо, 4 випуск "Танців з зірками" відбудеться під гаслом "Ніч латини". 12 пар покажуть запальні та пристрасні латиноамериканські постановки. Запрошеною суддею стане переможниця попереднього сезону Санта Дімопулос.