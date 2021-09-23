До трійки журі – Влада Ями, Катерини Кухар і Максима Чмерковського – вперше приєднається ексучасниця гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос. Минулого року вона виграла кубок "Танців з зірками" в парі з харизматичним Максом Леоновим, який цього року танцює з тендітною Євгенією Власовою.
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Примітно, що Санта Дімопулос пильно стежить за новим сезоном проєкту. В інстаграм-сторіс вона зізналась, що скучила за "Танцями з зірками". Ба більше, ексспівачка показала фрагмент свого улюбленого номера – пристрасної румби.
Санта Дімопулос з партнером по "Танцях з зірками" Максом Леоновим / Фото з інстаграму знаменитості
Санта Дімопулос і Макс Леонов – румба на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн
До слова, Санта Дімопулос, на відміну від іншої переможниці Ілони Гвоздьової, не критикує нові "Танці з зірками":
- спочатку танцівницю розлютило те, що в першому ефірі не згадали про покійного Григорія Чапкіса, якому нібито присвятили сезон;
- згодом вона заговорила про несправедливість на шоу – продюсери нібито зумисне виділяють одних зірок, а інших – залишають в тіні.