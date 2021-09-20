У новому випуску танцювального шоу "Танці з зірками" другими з проєкту вибули Олександра Машлятіна та Денис Самсон. Вони виконували на паркеті самбу під пісню Артема Пивоварова "Дежавю".

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Зазначимо, що в зоні ризику у третьому випуску опинились Олексій Суровцев і Маша Колосова та Олександра Машлятіна та Денис Самсон. Втім, меншу кількість балів глядачі віддали саме другим. Пара була засмучена таким швидким вигоном із шоу, адже участь в проєкті для Олександри була досить короткою – у минулому випуску вона терміново замінила свою подругу Анастасію Оруджеву, яка в 1 випуску отримала серйозну травма та змушена реабілітуватись усі 8 місяців.

У третьому випуску "Танців з зірками" Олександра та Денис вийшли першими на паркет, втім, не змогли завоювати ні прихильність у суддів, ні в глядачів.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Машлятіної та Дениса Самсона