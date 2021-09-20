У новому випуску танцювального шоу "Танці з зірками" другими з проєкту вибули Олександра Машлятіна та Денис Самсон. Вони виконували на паркеті самбу під пісню Артема Пивоварова "Дежавю".
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Зазначимо, що в зоні ризику у третьому випуску опинились Олексій Суровцев і Маша Колосова та Олександра Машлятіна та Денис Самсон. Втім, меншу кількість балів глядачі віддали саме другим. Пара була засмучена таким швидким вигоном із шоу, адже участь в проєкті для Олександри була досить короткою – у минулому випуску вона терміново замінила свою подругу Анастасію Оруджеву, яка в 1 випуску отримала серйозну травма та змушена реабілітуватись усі 8 місяців.
У третьому випуску "Танців з зірками" Олександра та Денис вийшли першими на паркет, втім, не змогли завоювати ні прихильність у суддів, ні в глядачів.
"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Машлятіної та Дениса Самсона
"Танці з зірками"Це українська версія британського розважального проєкту Strictly Come Dancing. За його умовами зірки щотижня опановують нові стилі танців і демонструють хореографічні постановки у прямих ефірах з професійними партнерами.
Виступи пар оцінює журі, до складу якого 2021 року ввійшли ексгерой "Холостяка" і чемпіон з латиноамериканських танців Максим Чмерковський, прима-балерина Катерина Кухар і знаменитий хореограф Влад Яма. До слова, на роль креативної продюсерки шоу цьогоріч запросили Олену Коляденко, а головним хореографом стала Олена Шоптенко.
На українському телебаченні "Танці з зірками" з'явились у вересні 2006 року. Так, рік за роком відзняли 4 сезони. Після перерви у 6 років легендарному проєкту дали друге життя. 2017 року перемогу вибороли Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, 2018-го – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, 2019-го – Ксенія Мішина та Євген Кот, 2020-го – Санта Дімопулос і Макс Леонов.