"Танці з зірками 2021" 3 випуск: заворожуюча хайтарма від Джамали та булінг у соцмережах Харлан

Третій випуск грандіозного шоу "Танці з зірками" 19 вересня вразив кількома сюрпризами: глядачі змогли побачити "танець" з Григорієм Чапкісом, а також дізнатись про особисті моменти із життя зіркових учасників. Втім, одній із парож також довелось покинути шоу назавжди.

Темою нового ефіру "Танців з зірками 2021" стала "Рік, який змінив моє життя". З огляду на стурбованість через пандемію коронавірусу чимало знаменитостей, як і всі інші люди, пережили не зовсім радісні моменти. Чимало з них розповіли про свої потаємні думки на всю країну.

Важливо "Танці з зірками 2021" 3 випуск: хто покинув шоу назавжди

Третій випуск "Танців з зірками" відкрили не учасники проєкту, а улюблені судді – Катерина Кухар, Влад Яма та Макс Чмерковський. Зірковою ведучою балкону цього разу стала Маша Єфросиніна, а ведучими бекстейджу – fashion-інфлуенсерка 2021 року Аліна Френдій та її чоловік Петро Заставний. Зірковою суддею третього випуску стала Оля Полякова.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ суддів проєкту

Олександра Машлятіна та Денис Самсон

Першими на паркет у 3 випуску вийшли учасниця "Трио разные" Олександра Машлятіна та її партнер Денис Самсон. Артистка у 2 випуску замінила Анастасію Оруджову, оскільки та в 1 випуску порвала зв'язку, і тепер перебуватиме на реабілітації усі 8 місяців. Відтак, Олександра змушена була швидко "влитись у колектив" та навчитись головних па проєкту. Для нового випуску у "Танцях з зірками" пара виконала запальну самбу.

Бали суддів після номеру були доволі низькими, а Макс Чмерковський зазначив, що бачив "танець" рук, але не низу, який є головним у даному жанрі.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Машлятіної та Дениса Самсона

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Lida Lee та Олексій Базела

Українська зірка Lida Lee успішно стартувала на проєкті "Танці з зірками", оскільки раніше володіла чудовою хореографією для знімань кліпів та концертів. У третьому випуску вона окремо подякувала своєму колишньому продюсеру і наставнику Монатіку за шанс, який він їй подарував, та опіку. На паркеті зірка виконала віденський вальс, який не отримав великого схвалення у суддів.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Lida Lee та Олексія Базели

MELOVIN і Ліза Русіна

Для нового випуску шоу артист MELOVIN традиційно вручив Катерині Кухар подарунок – цього разу це були окуляри, аби жінка краще розгледіла його танцювальні рухи. На паркеті чоловік з партнеркою виконали ча-ча-ча, який особливо сподобався Владу Ямі та Олі Поляковій, яка відзначила його танцювальні кисті рук.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN і Лізи Русіної

Артур Логай та Анна Кареліна

Кіноактор та зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" минулого ефіру зміг вразити усіх наповал, тому фанати та глядачі очікували від нього не меншого успіху. За лаштунками шоу Артур розповів про власний рік, який змінив його життя. Це був 2011 рік – час, коли він перестав грати в азартні ігри. Тоді він жив у рідному Мелітополі, де настільки "затягнувся", що виносив з будинку мамині коштовності, аби покрити всі борги. Але він змінився, і дякує усім, які підтримали його та пробачили.

У 4 випуску Артур разом з Анною виконали віденський вальс у символічній постановці: був стіл для казино з фальшивими грошима, а сукня танцівниці була розшита "доларами". Таким чином чоловік показав, як позбавився залежності. Судді були вражені номером учасників, а Макс Чмерковський навіть назвав його потенційним переможцем шоу 2021 року.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

До слова "Танці з зірками 2021" 1 випуск: ефектне повернення Власової та зухвалий подарунок для Кухар

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Олімпійська чемпіонка з фехтування зізналась, що саме 2021 рік став тим, який змінив її життя. Адже цьогоріч вона поїхала на свою четверту в житті Олімпіаду і повернулась звідти ні з чим. Через це вона дуже переоцінила свої можливості та бажання у спорті, тому наразі відновлює ресурс на проєкті "Танці з зірками".

На паркеті Ольга та Дмитро виконали танго, де жінка вмістила усю свою злість за поразку на Олімпійських іграх. Символічно, що під час номеру на екранах з'являлись цитати із заголовків українських ЗМІ, де писали, що "Харлан підвела Україну" і тд. Пісню, під яку Харлан виконувала танець, виконав Alekseev, який голосував за артистку минулого ефіру. Пара отримала схвальні відгуки від суддів, особливо від Макса та Влада.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

Станіслав Горуна та Даніелла Преап

Олімпійський спортсмен Станіслав зізнався, що саме 2003-й рік змінив його життя, оскільки саме тоді він пішов у секцію боксингу. Відтоді чоловік жив спортом та підкорював головні майданчики світу. Для нового випуску "Танців з зірками" вони виконали румбу у стилі чорно-білого кіно. Судді залишились під різними враженнями, тому це і відобразилось на балах.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Станіслава Горуни та Даніелли Преапа

Джамала та Антон Нестерко

Українська артистка та переможниця Євробачення Джамала минулого тижня потрапила у зону ризику, але змогла залишитись у проєкті. Чимало користувачів мережі звинувачували її у тому, що судді "тягнуть" їй оцінки, оскільки вона легенда.

У 4 випуску жінка вирішила довести, що вона гідна залишитись у проєкті. Вона також зізналась, що рік, який змінив її життя, був 2016-й. Тоді вона виграла на Євробаченні у Стокгольмі та стала всесвітньо відомою. Співачка дає собі звіт, що завжди є ті, хто може її перевершити, але вона впевнена, що ще покаже світові "вищий пілотаж" своєї кар'єри. Для нового танцю Джамала та її партнер Антон виконали кримськотатарський танець під переможну пісню "1944".

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Джамали та Антона Нестеренка

Олексій Суровцев і Маша Колосова

Танцівник і стриптизер Олексій Суровцев кожного ефіру отримує не надто хороші відгуки за свої танці, тому в 3 випуску він хотів значно реабілітуватись. Щодо року, який змінив його життя, то це був той момент, коли захворів його батько на хворобу Паркінсона. Чоловік з діагнозом прожив ще 25 років, але цей час Олексій пам'ятатиме завжди. Тому свій віденський вальс він присвятив батькові, а також матері, яка була присутня не ефірі.

Судді позитивно відзначили номер Олексія і назвали його "неочікувано добрим". Якщо учасник проєкту триматиме такий темп, то, за словами журі, він матиме чималі успіхи.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Олексія Суровцева і Маші Колосової

Євгенія Власова та Макс Леонов

Співачка Євгенія розповіла, що кінець 2017-го року був найважчим у її житті, оскільки лікарі чотири рази ставили їй непривальний діагноз. Але не з її волі, про це дізнались ЗМІ, і це стало не на її користь.

Також за лаштунками шоу стало відомо, що на репетиціях Євген та Макс мали серйозну сварку, через що була загроза, що жінка покине шоу. Але все владналось і пара виконала на шоу запальне ча-ча-ча, яке дуже позитивно відзначили судді – Макс Чмерковський та Влад Яма.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Власової та Макса Леонова

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Зірка серіалу "Коли ми вдома" поділився перед шоу особистою травмою – у 2020 році він вперше в житті пробачив внутрішню образу на батька. Коли йому було півтори роки, з його сім'ї пішов батько, який пиячив. Але тепер актор дивиться на це лише як на хворобу і вдячний собі, що зміг перебороти внутрішню гордість та відпустити злість.

У третьому випуску чоловік станцював проникливий контемп разом з Роксоляною під кавер пісні "Скрябіна" – "Люди, як кораблі". Судді відзначили вміння Констянтина, який, попри свій низький зріст, зміг вразити усіх глядачів.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук

KADNAY та Аліна Лі

Учасник та соліст гурту KADNAY – Дмитро, розповів, що його посвята в український шоу-бізнес відбулась ще в далекому 2006 році, коли він випадково переміг на шоу "Караоке на майдані". Тоді ж від виступив на "Шансі" і відтоді торував свій шлях на велику сцену. Чоловік переконаний, що той момент, ймовірно, став визначальним у його житті.

На паркеті "Танців з зірками" KADNAY виконав пристрасний пасадобль у традиційних іспанських костюмах. Суддя Макс Чмерковський заявив, що Дмитро – один з його улюблених зірок на проєкті, але цей танець начебто став одним кроком назад для пари.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліна Лі

Фагот і Катерина Тришина

Лідер гурту ТНМК Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) поділився, що його життя змінилось саме тоді, коли дружина народила йому сина. Він був присутній на пологах та навіть перерізав пуповину. Також він старається підтримувати фінансово першого сина коханої від іншого шлюбу.

Для шоу Олег та Катерина виконали яскравий танець "квікстеп". Судді зазначили, що танець не був поганим, але йому доведеться стати кращим, оскільки жанр виявився для нього надто легким.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Фагота і Катерини Тришиної

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков

Співачка поділилась, що за останні роки її успішна кар'єра завадила особистому життю, але вона не шкодує, адже у 2014 році її життя перевернулось з ніг на голову. Тоді вона пішла на проєкт "Голос країни" і змогла заявити про себе на великій сцені. Наразі її найуспішніша пісня "Плакала" налічує майже 400 мільйонів переглядів в ютубі.

Для нового випуску Олександра та Юрій підготували чуттєвий фокстрот під головну пісню Заріцької у її творчості, про яку ми згадали вище. Судді дуже добре оцінили постановку пари, тому пара стала однією з фаворитів шоу.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова

Останній "танець" Григорія Чапкіса

Український танцівник Григорій Чапкіс покинув світ 13 червня 2021 року – через пів року після того, як востаннє судив шоу "Танці з зірками". Втрата легендарного хореографа, якому був 91 рік, стала вкрай сумною подією для всієї України. Відтак, організатори шоу вирішили присвятити йому танець, задіявши на паркеті танцюристів найрізноманітнішої вікової категорії, які виконали дуже чуттєвий віденський вальс. Особливістю номеру стало те, що за допомогою сучасних технологій Григорій Чапкіс наче востаннє пройшовся по коридору з танцівників, які йому аплодували стоячи.

"Танці з зірками 2021" 3 випуск: дивіться онлайн – танець-присвята Григорю Чапкісу