Гламурний захід National Bloggers Awards відбувся у готелі Fairmont Kyiv за участю зіркових ведучих, співаків та інфлуенсерів. Розважали публіку дует TVORCHI, Наталя Могилевська та ведучий Володимир Остапчук. Окрім цього Настя Каменських виконувала роль ведучої "Світського життя" замість Каті Осадчої.

Цікаво Ставлять запитання з психології": Михайло Заливако розповів, чи спілкується з фанатами

Найкращих блогерів України визначали у трьох головних соцмережах: Instagram, TikTok, а також YouTube. За кілька тижнів до церемонії в мережі можна було проголосувати за улюбленого блогера, але головну частку голосів віддало журі агентства.

Відтак, пропонуємо дізнатись усіх переможців премії:

Instagram:

Блогер року – Нікіта Добринін

Блогерка року – Таня Парфільєва

Медіаблогер – Надя Дорофєєва

Інстамама – Христина Шаркаді

Б'юті – Ліза Краснова

Z-блогер – Пупсі Кіра

Розважальний блог – Антон Скуратов

Lifestyle – Саба Мусіна

Висхідна зірка – Луладжа Олегівна

Visual – Саша Чістова

Мода – Аліна Френдій

Бізнес – Валерія Бородіна

Їжа – Євген Клопотенко

Тревел – Антон Птушкін

Мікроінфлюенсер – Марк Лівін

TikTok:

Тіктокер року – Олег Машуковський

Контент-мейкер – Настя Захандревіч

Трек – Elefante – NK

Зірка – Надя Дорофєєва

YouTube:

YouTube-блогер року – Антон Птушкін

Інтерв'юер – Маша Єфросиніна

Пародія – Чоткий Паца

Шоу – "Педан може"

Тревел – Антон Птушкін

Фото з премії



Настя Каменських з Олегом Машуковським та іншими / Фото з фан-акаунту Каменських



Леся Нікітюк у готелі Fairmont Kyiv / Фото з інстаграму ведучої



Блогерка року – Таня Парфільєва / Фото з інстаграму блогерки



Блогери Орест Мурій і Тетяна Ніколенко / Фото з інстаграму блогерки



Настя Каменських з нагородою / Фото з інстаграму співачки

Саба Мусіна / для перегляду усіх фото і відео гортайте праворуч:

Євген Клопотенко: