"Танці з зірками 2021" 1 випуск: ефектне повернення Власової та зухвалий подарунок для Кухар

Легендарне шоу "Танці з зірками" повернулось на екрани. Грандіозна прем'єра нового сезону відбулась у неділю, 5 вересня. 14 приголомшливих пар вийшли на паркет і продемонстрували перші па. Кому з зірок вдалось приголомшити суддів уже в 1 випуску – дізнавайтеся в матеріалі Showbiz 24.

Розважальний проєкт "Танці з зірками" п'ятий рік поспіль відкриває сезон осінніх прем'єр. Перший випуск шоу був сповнений несподіванок. Глядачі врешті-решт дізналися, з якими професійними танцівниками співаки, актори, спортсмени та гумористи підкорюватимуть головний паркет країни. Як і обіцяли продюсери, цього сезону засяє безліч нових облич.

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Ще до старту першого прямого ефіру було очевидно – конкуренція на "Танцях з зірками 2021" буде шаленою. За звання найкращого танцівника країни боротимуться 14 зіркових конкурсантів: Джамала, Фагот, Олександра Заріцька, Олексій Суровцев, Анастасія Оруджева, Іван Люленов, Костянтин Войтенко, Дмитро Каднай, Євгенія Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MELOVIN і Станіслав Горуна.

За традицією, прем'єрний випуск "Танців з зірками" розпочався зі спільного номера, в якому знаменитості та професіонали вперше постали в парах. До запальної постановки долучились навіть члени журі.

Незмінний ведучий "Танців з зірками" Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль, відкрили перший випуск. Вони представили частково оновлений склад журі – Макса Чмерковського, який вперше сів за суддівське крісло української версії шоу, балерину Катерину Кухар і незмінного Влада Яму.

Lida Lee та Олексій Базела

першим ведучим зіркового балкона став популярний співак Макс Барських. Саме він підтримуватиме конкурсантів у хвилюючий момент – виставлення перших оцінок.

Довгоочікуваний 1 випуск "Танців з зірками" відкрила учасниця "Голосу країни" та експідопічна Монатіка – зваблива Lida Lee. На проєкт вона прийшла, аби показати себе як сольну артистку. У цьому дівчині допомагатиме чемпіон України Олексій Базела.

На головному паркеті країни пара виконала енергійний джаз. Розкішна Lida Lee продемонструвала чудову пластику, чим заслужила оплески самого Макса Чмерковського.

"Ви просто "проковтнули" цей джаз і навіть не спітніли", – похвалив Влад Яма. Однак, Lida Lee та Олексій Базела отримали не надто високі оцінки – лише 20 балів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Lida Lee та Олексія Базели

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Фагот і Катерина Тришина

Фронтмен гурту ТНМК Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) повернувся на паркет "Танців з зірками" через 13 років. На виснажливі тренування і критику суворих суддів він погодився заради сина Микити. Співак мріє стати для нащадка супергероєм і довести, що навіть у критичних ситуаціях не варто опускати руки.

У новому сезоні "Танців з зірками" Фагот став у пару з Катериною Тришиною. Саме з нею зірка виходив на паркет 2008-го. Ба більше, за словами танцівниці, 12 років тому в них був роман!

Одна з найцікавіших пар сезону вразила ніжним фокстротом з пристрасними па. Судді підкреслили, що лідер ТНМК класно рухається, а в парі з Катериною – танцює по-дорослому. У сумі вони отримали 17 балів. Схоже, цього сезону журі не планує балувати учасників високими оцінками.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Фагота і Катерини Тришиної

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька погодилась на проєкт "Танці з зірками", аби надихнути нестандартних людей досягати своїх цілей і мрій. Співачка, яка пройшла через велику кількість хейту, прагне стати мотивацією для всіх, хто досі не наважився виходити за рамки. У цьому їй допомагатиме професійний і харизматичний Юрій Мєшков.

У 1 випуску пара станцювала ефектне чорно-біле танго. Навіть сувора Катерина Кухар заявила, що не очікувала від Олександри Заріцької таких чудових танців. Тоді як суддя-новачок Максим Чмерковський напророчив співачці велике танцювальне майбутнє. На диво, члени журі поставили парі лише 16 балів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова

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KADNAY та Аліна Лі

31-річний KADNAY – Дмитро Каднай – налаштований перемагати на "Танцях з зірками". Усе для того, аби завоювати більшу популярність для гурту KADNAY. До слова, співака одразу охрестили секс-символом п'ятого сезону. Його партнерка Аліна Лі не менш пристрасна. Завдяки їй KADNAY закохався у танець.

У дебютному ефірі красива пара показала гаряче ча-ча-ча, яке перетворили на неймовірний перформанс. За словами суддів, KADNAY впевнено почувається на паркеті й кайфує від кожного руху. Від прискіпливого журі співак та Аліна Лі отримали 21 бал.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліни Лі

Станіслав Горуна та Даніелла Преап

Олімпійський призер з карате Станіслав Горуна не зумів вибороти золото в Токіо, тому націлений перемогти на "Танцях з зірками". Свою участь у проєкті він присвячує усім тим, хто, як і він, не може розслабитися, вийти на танцпол і насолоджуватися музикою.

У 1 випуску "Танців з зірками" Станіслав Горуна і чуттєва Даніелла Преап виконали ніжний контемп. Влад Яма заявив, що каратист чудово рухається, однак йому не вистачає емоційності, а Катерина Кухар зауважила – на диво, спортсмен дуже пластичний. Так, парі поставили 18 балів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Станіслава Горуни та Даніелли Преап

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Анастасія Оруджева та Денис Самсон

29-річна зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджева з'явилась на "Танцях з зірками", аби довести, що попри пишні форми, вона тендітна, ніжна та сексуальна жінка. Відтак, гумористці підібрали уважного й турботливого Дениса Самсона.

У парі з професійним танцівником Анастасія Оруджева продемонструвала запальний і кумедний джайв. Попри травму – розрив зв'язки – вона вразила драйвовим номером і зірвала овації. Однак у суддів були претензії до джайву, тому вони оцінили виступ лише 13 балами.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Анастасії Оруджевої та Дениса Самсона

Євгенія Власова та Макс Леонов

На участь у "Танцях з зірками" Євгенію Власову вмовила попдіва Тіна Кароль. Співачка, яка зникла зі сцени після важких життєвих випробувань – хвороби, складної операції та болісного розлучення – гучно повернулась у шоу-бізнес. Вона пообіцяла зробити все, щоб її ім'я більше не асоціювалося з хворобами, а лише з красою і приголомшливим успіхом.

43-річна знаменитість отримала одного з найпрофесійніших танцівників – переможця попереднього сезону Макса Леонова. Експартнер Санти Дімопулос уже встиг зрозуміти, що Євгенія Власова – сильний боєць.

Для першого ефіру "Танців з зірками" пара підготувала романтичний квікстеп, яким розчулила як глядачів, так і журі. Балерина Катерина Кухар навіть встала з-за суддівського столу й обійняла авторку легендарного хіта "Ветер надежды". Натомість Владу Ямі не вистачило вогню і гостроти. Так, Євгенія Власова і Макс Леонов отримали тільки 15 балів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Власової та Макса Леонова

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

33-річний актор кіно й серіалів Костянтин Войтенко на "Танцях з зірками" кинув виклик самому собі. Зі зростом 165 сантиметрів він обрав довгоногу партнерку, яка помітно вища за нього. Усе тому, що зірка вважає себе заручником свого тіла: всередині він сильний потужний чоловік, а зовні – милий юнак.

Доводити те, що стереотипи й комплекси живуть лише в нашій голові, Костянтин Войтенко буде з розкішною Роксоляною Маланчук.

У 1 прямому ефірі "Танців з зірками" вони виконали проникливий повільний вальс. Судді назвали їхній дует незвичним, але відзначили скоординованість і верткість актора. Безумовно, без зауважень від Катерини Кухар не обійшлось. На думку балерини, зірка серіалу "Коли ми вдома" поки не навчився керувати високою партнеркою. Відтак, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук завоювали лише 18 балів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук

Іван Люленов і Яна Цибульська

Чемпіон "Ліги Сміху" Іван Люленов прийняв виклик "Танців з зірками", аби довести, що людина з села може стати зіркою. Так, звичайного хлопця з Молдови поставили в пару з запальною Яною Цибульською.

Однак їхня пара могла не скластися, адже на першій репетиції дівчина хотіла відмовитися від участі з гумористом. Усе через непрофесійність Івана Люленова. Той же пообіцяв перемогти не заради себе, а заради партнерки.

"Не вмію танцювати ногами, тому буду танцювати серцем", – гучно заявив комік.

Дебютним номером Івана Люленова та Яни Цибульської стала енергійна самба. Хоч рухи переможця "Ліги Сміху" були непрофесійними, він розтопив серця суддів шаленою харизмою. У сумі пара отримала 19 балів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Івана Люленова та Яни Цибульської

Олексій Суровцев і Маша Колосова

Зірка серіалу "Слід" Олексій Суровцев готовий зробити усе, щоб його сприймали не як стриптизера, а як чоловіка з глибоким внутрішнім світом. Для цього красень прийшов на "Танці з зірками". Він налаштований не на участь, а на перемогу в проєкті.

Приборкувати його гарячий тепмерамент взялась рудоволоса Маша Колосова, яка співпрацювала з Григорієм Чапкісом.

Секс-символ "Танців з зірками" і тренерка з бальних танців захопили пристрасною румбою, яка завершилась справжнім поцілунком під дощем! Щоправда, судді не оцінили зухвалу постановку й назвали Олексія Суровцева невиправдано самовпевненим. Так, пара отримала найнижчі оцінки – 7 балів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олексія Суровцева та Маші Колосової

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Для фехтувальниці Ольги Харлан "Танці з зірками" – дитяча мрія. У дитинстві вона закинула бальні танці, бо її сім'я не змогла оплачувати дорогі костюми та постійні переїзди. Відтак, дівчинкою вона обрала безкоштовні курси фехтування.

Розкривати спортсменку багатомільйонній аудиторії буде найпрофесійніший танцівник сезону – Дмитро Дікусар. Він впевнений, що зуміє "дістати" зі стриманої Ольги Харлан сексуальність і навіть розбещеність.

У першому ефірі вони вийшли на паркет з емоційним пасадоблем. Якщо Максим Чмерковський впевнений – швидкий прогрес Ольги Харлан неминучий, то Катерина Кухар вколола фехтувальницю за техніку та недостатню жіночність. У сумі від суддів пара отримала 15 балів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

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MELOVIN і Ліза Русіна

24-річного MELOVIN іменували найепатажнішим конкурсантом нового сезону "Танців з зірками". Як пояснив співак, його зухвалість – наслідок шкільного булінгу та депресій. Зараз він живе за правилом: "Не хочеш бути наляканим – налякай першим".

Учасник Євробачення-2018 наскільки епатажний, що його партнерка Ліза Русіна з острахом йшла на першу репетицію. Однак танцівниця швидко зрозуміла – MELOVIN звичайний хлопець, який досі бореться з комплексами та фобіями.

Дебютним номером пари став зухвалий пасадобль під класичний твір. Якщо Влад Яма і Максим Чмерковський вірять у магнетичного MELOVIN і Лізу Русіну, то Катерину Кухар вони відверто розчарували.

Відтак, співак презентував балерині незвичний подарунок – серце, яке було теплим. Чи то сміливою витівкою, чи то емоційним пасадоблем пара заробила 13 балів від суддів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN і Лізи Русіної

Джамала та Антон Нестерко

Переможниця Євробачення-2016 Джамала відверто зізналась, що рідні були проти її участі в шоу "Танці з зірками". Усе через відверті вбрання та пристрасні постановки. Однак на проєкт співачка прийшла з іншим меседжем. Вона прагне довести, що бути мамою двох малюків, люблячою дружиною, співачкою, композиторкою і вправною танцівницею – реально!

У цьому їй допомагатиме титулований і амбітний танцівник Антон Нестерко.

У першому прямому ефірі пара станцювала драматичний віденський вальс. Влад Яма подякував Джамалі за сміливість, а Катерина Кухар порадила вдосконалюватися й бути розкутішою. Так, артистку нагородили гідними оцінками – 19 балів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Джамали та Антона Нестерка

Артур Логай та Анна Кареліна

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай готовий доводити, що він гідний бути на "Танцях з зірками". Участь у проєкті він розцінює як чудовий шанс засвітитися в прайм-тайм. Відтак, актор зробить усе, щоб протриматися якнайдовше і перемогти в рейтинговому шоу.

Його партнеркою стала бальниця Анна Кареліна. Уже з першої репетиції дівчина зрозуміла – Артур Логай гарячий і шалений. Схоже, разом вони підійматимуть градус на паркеті "Танців з зірками".

У 1 випуску пара продемонструвала іронічний канкан з феєричними підтримками, яких до них не виконував ніхто. Харизматичному актору не вдалось розтопити серце суворої Катерини Кухар, а от Влада Яму та Максима Чмерковського вразили його акторська майстерність і танцювальні навики. Так, Артура Логая та Анну Кареліну нагородили 18 балами від суддів.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної