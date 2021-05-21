Про кохання без прикрас: TamerlanAlena презентували проникливу пісню "Хочешь"

Український гурт TamerlanAlena випустив нову пісню про справжнє кохання – з "гойдалками", суперечками та переживаннями. Трек отримав назву "Хочешь". У ньому Тамерлан зачитав знамениті рядки Сергія Єсеніна.

Дует на сцені та подружжя в реальному житті TamerlanAlena презентувало проникливу пісню "Хочешь", яка вже доступна на всіх майданчиках. Композиція розкриває історію пари, почуття якої з легкого захоплення переходять у справжнє велике кохання.

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Шлях ліричних героїв до справжнього кохання непростий. Один з них боїться визнати, що починає любити, боїться відповідальності та турбот, але не може відмовитись від своїх почуттів і щоразу повертається.

Ця пісня про кохання, але не про те гарне та безтурботне, що описують у казках і романтичних фільмах, а про реальне. З усіма дивацтвами та непорозуміннями, переживаннями, та, деколи, розчаруваннями,

– розповіли TamerlanAlena.

Проникливий характер синглу "Хочешь" підкреслив куплет Тамерлана. Артист зачитав уривок однієї з найвідоміших ліричних сповідей Сергія Єсеніна "Заметался пожар голубой".

Поміж рядків герой зізнається, що всі минулі захоплення не були справжнім коханням. Тільки відчувши його, він відмовився від попереднього способу життя і готовий змінюватися заради почуттів.

TamerlanAlena – Хочешь: слухайте пісню онлайн

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