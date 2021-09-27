Попри шалену популярність серед українських зірок та армію фанаток, MELOVIN не поспішав вести статеве життя. Перебуваючи на сцені кілька років, на інтим він наважився лише у 2020-му.

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Вечір латини – це вечір без табу. Тому я вирішив розповісти те, чого ще не розповідав. Перший секс у мене був у 2020 році, коли мені було 23 роки. Такі бувають! Аби з ким – я не хотів, мені не подобаються вільні стосунки просто заради сексу. Я відчував любов, а це зовсім різні речі: коли ти не комплексуєш, коли ти довіряєш партнеру,

– розповів MELOVIN.



MELOVIN розповів про перший сексуальний досвід / Фото з інстаграму співака

Що відомо про орієнтацію співака