Попри шалену популярність серед українських зірок та армію фанаток, MELOVIN не поспішав вести статеве життя. Перебуваючи на сцені кілька років, на інтим він наважився лише у 2020-му.
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Вечір латини – це вечір без табу. Тому я вирішив розповісти те, чого ще не розповідав. Перший секс у мене був у 2020 році, коли мені було 23 роки. Такі бувають! Аби з ким – я не хотів, мені не подобаються вільні стосунки просто заради сексу. Я відчував любов, а це зовсім різні речі: коли ти не комплексуєш, коли ти довіряєш партнеру,
– розповів MELOVIN.
MELOVIN розповів про перший сексуальний досвід / Фото з інстаграму співака
Що відомо про орієнтацію співака
- Варто додати, що цьогоріч артист став зіркою соцмереж та фестивалю Atlas Weekend, адже там здійснив камінг-аут – чоловік зізнався, що він бісексуал.
- Співак зізнався, що вперше закохався у хлопця в 13 років. Вони познайомилися в мережі, де часто листувалися.
- Нещодавно він також зізнався, що був у стосунках з хлопцем протягом шести років. Але зараз вони вже не разом: причиною розставання стала криза в стосунках.
- Батьки артиста спокійно його сприйняли зізнання, хоча хвилювалися щодо реакції родичів і друзів.