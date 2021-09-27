Несмотря на бешеную популярность среди украинских звезд и армию фанаток, MELOVIN не спешил вести половую жизнь. Находясь на сцене несколько лет, на интим он решился только в 2020-м.
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Вечер латыни – это вечер без табу. Поэтому я решил рассказать то, чего еще не рассказывал. Первый секс у меня был в 2020 году, когда мне было 23 года. Такие бывают! С кем-либо – я не хотел, мне не нравятся свободные отношения просто ради секса. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи: когда ты не комплексуешь, когда ты доверяешь партнеру,
– рассказал MELOVIN.
MELOVIN рассказал о первом сексуальном опыте / Фото с инстаграма певца
Что известно об ориентации певца
- Стоит добавить, что в этом году артист стал звездой соцсетей и фестиваля Atlas Weekend, ведь там совершил каминг-аут – мужчина признался, что он бисексуал.
- Певец признался, что впервые влюбился в парня в 13 лет. Они познакомились в сети, где часто переписывались.
- Недавно он также признался, что был в отношениях с парнем в течение шести лет. Но сейчас они уже не вместе: причиной расставания стал кризис в отношениях.
- Родители артиста спокойно восприняли его признание, хотя волновались из-за реакции родственников и друзей.