Несмотря на бешеную популярность среди украинских звезд и армию фанаток, MELOVIN не спешил вести половую жизнь. Находясь на сцене несколько лет, на интим он решился только в 2020-м.

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Вечер латыни – это вечер без табу. Поэтому я решил рассказать то, чего еще не рассказывал. Первый секс у меня был в 2020 году, когда мне было 23 года. Такие бывают! С кем-либо – я не хотел, мне не нравятся свободные отношения просто ради секса. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи: когда ты не комплексуешь, когда ты доверяешь партнеру,

– рассказал MELOVIN.



MELOVIN рассказал о первом сексуальном опыте / Фото с инстаграма певца

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