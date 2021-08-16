Святослав Вакарчук замилував новими фото з відпочинку в Карпатах
Джерело:інстаграм Святослава Вакарчука
Святослав Вакарчук також вирушив у літню відпустку. Поки більшість його колег відпочивають біля моря, музикант відправився в гори. Соліст "Океану Ельзи" поділився мальовничими кадрами з мандрівки українськими Карпатами.
Святослав Вакарчук на власному прикладі показує, що й в Україні можна чудово відпочити. Він подорожує рідною землею й в інстаграмі показує найкрасивіші місця, які вдається відвідати.
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Нові фото Вакарчука з Карпат
Музикант відправився у відпустку в перерві між фестивалями, на яких виступає "Океан Ельзи". У Карпатах Вакарчук не ніжиться на сонечку біля басейну з видом на гори, а відправився у справжній похід. Він підіймається на вершини, щоб насолодитися свіжим повітрям і красою українських гір, а також шукає мальовничі місця у підгір'ях.
У новій публікації Святослав показав серію кадрів, кожному з яких навіть дав назву:
- "Вид на Говерлу і Петрос";
- "Якийсь турист";
- "Вид на Чорногірський Хребет з Говерли";
- "Вівчар-вовкодавчик";
- "Знов той самий турист";
- "Озеро Івор на Драгобраті".
Вид на Говерлу і Петрос / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука
Вакарчук у Карпатах / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука
Вид на Чорногірський Хребет з Говерли / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука
Собака у Карпатах / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука
Вакарчук у Карпатах / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука
Озеро Івор на Драгобраті / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука
Які зірки відпочивають в Україні
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