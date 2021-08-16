Святослав Вакарчук на власному прикладі показує, що й в Україні можна чудово відпочити. Він подорожує рідною землею й в інстаграмі показує найкрасивіші місця, які вдається відвідати.

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Нові фото Вакарчука з Карпат

Музикант відправився у відпустку в перерві між фестивалями, на яких виступає "Океан Ельзи". У Карпатах Вакарчук не ніжиться на сонечку біля басейну з видом на гори, а відправився у справжній похід. Він підіймається на вершини, щоб насолодитися свіжим повітрям і красою українських гір, а також шукає мальовничі місця у підгір'ях.

У новій публікації Святослав показав серію кадрів, кожному з яких навіть дав назву:

"Вид на Говерлу і Петрос";

"Якийсь турист";

"Вид на Чорногірський Хребет з Говерли";

"Вівчар-вовкодавчик";

"Знов той самий турист";

"Озеро Івор на Драгобраті".



Вид на Говерлу і Петрос / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука



Вакарчук у Карпатах / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука



Вид на Чорногірський Хребет з Говерли / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука



Собака у Карпатах / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука



Вакарчук у Карпатах / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука



Озеро Івор на Драгобраті / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

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