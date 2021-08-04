Мальовничу локацію в Чернівецькій області Леся Нікітюк порівняла з райським островом Міконос, що в Греції. Вона зауважила, що за красою український курорт не поступається закордонному, до того ж він у сто разів бюджетніший.
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З мамою Катериною Петрівною і батьком Іваном Івановичем ведуча винайняла двоповерховий будинок з виглядом на Дністер.
- Після вечері в ресторані тато Лесі Нікітюк ловив рибу, а вони з мамою влаштували фотосесію з песиком Рафіком, який став зіркою інстаграму.
- Уже вранці ведуча з батьками спробували екстремальну літню розвагу – водний скутер, на якому кружляла по Дністру.
Зауважимо, цього літа Леся Нікітюк тричі літала за кордон. У Туреччині ведуча була два рази, а минулого тижня відвідала Чорногорію.
Леся Нікітюк з Рафіком на Дністрі / Фото з інстаграму песика
Леся Нікітюк на водному скутері на Дністрі / Фото з інстаграму зірки
Вид з вікна номера Лесі Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіс зірки
Щоправда, народна улюблениця знає, чим зайняти себе й в Україні. Днями вона спробувала найпопулярнішу розвагу цього літа – сапборд. З веслом у руках вона вправно маневрувала Дніпром.