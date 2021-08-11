Сезон літніх відпусток в розпалі! Слава Камінська нещодавно повернулася з Каппадокії, де відсвяткувала день народження, а тепер повезла дітей до моря.

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Камінська з ексчоловіком в Одесі

В інстаграмі зірка поширила декілька кадрів з сімейного відпочинку в Одесі. Спершу вона показала, що на відпочинку є ще чоловік, однак його обличчя закрила смайликом. Деякі прихильники зазначали, що виконавиця відпочиває з новим бойфрендом, а деякі були переконані, що це її екскоханий.

Тепер Слава оприлюднила фото з аквапарку, на якому позувала з донькою, сином і колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Невідомо, чи ексзакохані возз'єдналися лише на відпочинку, чи між ними досі є почуття. Однак на обличчях батьків і дітей сяють усмішки. Схоже, що такий спільний відпочинок їм неабияк подобається.

Немає нічого прекраснішого, ніж бачити обличчя своїх дітей щасливими,

– написала Слава під фото.



Слава Камінська з дітьми й екскоханим в Одесі / Фото з інстаграму співачки

У коментарях підписники артистки зазначають, що дуже раді знову бачити знамениту сім'ю разом.