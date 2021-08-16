Святослав Вакарчук на собственном примере показывает, что и в Украине можно прекрасно отдохнуть. Он путешествует по родной земле и в инстаграме показывает самые красивые места, которые удается посетить.

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Музыкант отправился в отпуск в перерыве между фестивалями, на которых выступает "Океан Эльзы". В Карпатах Вакарчук не нежится на солнышке у бассейна с видом на горы, а отправился в настоящий поход. Он поднимается на вершины, чтобы насладиться свежим воздухом и красотой украинских гор, а также ищет живописные места в подгорье.

В новой публикации Святослав показал серию кадров, каждому из которых даже дал название:

"Вид на Говерлу и Петрос";

"Какой турист";

"Вид на Черногорский хребет с Говерлы";

"Пастух-вовкодавчик";

"Опять тот же турист";

"Озеро Ивор на Драгобрате".



Вид на Говерлу и Петрос / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука



Вакарчук в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука



Вид на Черногорский хребет с Говерлы​ / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука



Пес в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука



Вакарчук в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука



Озеро Ивор на Драгобрате​ / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

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