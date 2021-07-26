Соломія Вітвіцька є прикладом для багатьох жінок. За її сторінкою в інстаграмі стежать понад 230 тисяч користувачів мережі, які нетерпляче чекають на нові публікації.

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Зірка побувала на Одещині, звідки оприлюднила декілька кадрів. Вона поширила фото й не лише показала, як провела час, а й продемонструвала образ, який підійде багатьом жінкам.

Повсякденний образ Соломії Вітвіцької

Ведуча постала перед об'єктивом у чорно-білій сукні з принтом у дрібний горошок і зі смугами. Вбрання мало неординарне пошиття та зав'язувалося збоку. Сукню Соломія поєднала з комфортним взуттям – білими кросівками.

Волосся ведуча вклала у легкі хвильки, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Серед аксесуарів довершила літній look сонцезахисними окулярами та ланцюжком.

Вітвіцька, як завжди, щиро усміхалася та насолоджувалася кожним моментом.



Соломія Вітвіцька на Одещині / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької



Соломія Вітвіцька на Одещині / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

Нагадаємо, нещодавно ведуча показала три варіанти елегантних образів. Вона сфотографувалася в телевізійній студії у вишуканому одязі: