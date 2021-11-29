Продюсери "Голосу країни" ініціювали справжній ребрендинг вокального проєкту, цілком змінивши тренерів. У крісло вони повернули Святослава Вакарчука з "Океану Ельзи". Ще до старту телекастингів він пообіцяв відшукати справжні та щирі українські голоси.
Важливо Святослав Вакарчук повернувся в крісло тренера "Голосу країни": хто склав йому компанію
Після п'ятирічної перерви знову тут на "Голосі країни". У новому сезоні шукатиму щирі та справжні голоси,
– прокоментував Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук став тренером "Голосу країни" / Фото з інстаграму співака
Варто зазначити, що на кардинальну зміну тренерського складу продюсери наважилися неспроста. Після поразки в 11 сезоні "Голосу країни" попдіва Тіна Кароль відмовилася від крісла. Її шлях на шоу був феєричним – п'ять перемог за вісім років.
Своє місце співачка воліла б віддати колезі Юлії Саніній з гурту The Hardkiss. У квітні рок-діва дякувала Тіні Кароль за довіру й натякала, що не проти долучитися до команди "Голосу країни". Однак продюсери вирішили інакше – обрали іншу артистку. Схоже, Саніна мала на увазі Олю Полякову, яка дебютує в тренерському кріслі.
Усі тренери 12 сезону шоу "Голос країни"
- Святослав Вакарчук – займав тренерське крісло з 3 по 6 сезон, перемагав з Ігорем Грохоцьким і Віталіною Мусієнко.
- Потап – був тренером з 5 по 10 сезон, але жодного разу не доводив свою команду до перемоги.
- Надя Дорофєєва – 11 сезон проєкту став першим й одразу успішним для співачки, її учасник Сергій Лазановський став переможцем.
- Оля Полякова – вперше сяде в крісло тренерки.