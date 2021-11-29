Продюсеры "Голоса страны" инициировали настоящий ребрендинг вокального проекта, целиком сменив тренеров. В кресло они вернули Святослава Вакарчука из "Океана Эльзы". Еще до старта телекастингов он пообещал отыскать настоящие и искренние украинские голоса.
Важно Святослав Вакарчук вернулся в кресло тренера "Голоса страны": кто составил ему компанию
После пятилетнего перерыва снова здесь на "Голосе страны". В новом сезоне буду искать искренние и настоящие голоса,
– прокомментировал Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук стал тренером "Голоса страны" / Фото из инстаграма певца
Стоит отметить, что на кардинальную смену тренерского состава продюсеры решились неспроста. После поражения в 11 сезоне "Голоса страны" поп-дива Тина Кароль отказалась от кресла. Ее путь на шоу был фееричным – пять побед за восемь лет.
Свое место певица предпочла бы отдать коллеге Юлии Саниной из группы The Hardkiss. В апреле рок-дива поблагодарила Тину Кароль за доверие и намекала, что не против присоединиться к команде "Голоса страны". Однако продюсеры решили иначе – выбрали другую артистку. Похоже, Санина имела в виду Олю Полякову, которая дебютирует в тренерском кресле.
Все тренеры 12 сезона шоу "Голос страны"
- Святослав Вакарчук – занимал тренерское кресло с 3 по 6 сезон, побеждал с Игорем Грохоцким и Виталиной Мусиенко.
- Потап – был тренером с 5 по 10 сезон, но ни разу не доводил свою команду до победы.
- Надя Дорофеева – 11 сезон проекта стал первым и сразу успешным для певицы, ее участник Сергей Лазановский стал победителем.
- Оля Полякова – впервые сядет в кресло тренера.