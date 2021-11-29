Продюсеры "Голоса страны" инициировали настоящий ребрендинг вокального проекта, целиком сменив тренеров. В кресло они вернули Святослава Вакарчука из "Океана Эльзы". Еще до старта телекастингов он пообещал отыскать настоящие и искренние украинские голоса.

Важно Святослав Вакарчук вернулся в кресло тренера "Голоса страны": кто составил ему компанию

После пятилетнего перерыва снова здесь на "Голосе страны". В новом сезоне буду искать искренние и настоящие голоса,

– прокомментировал Святослав Вакарчук.



Святослав Вакарчук стал тренером "Голоса страны" / Фото из инстаграма певца

Стоит отметить, что на кардинальную смену тренерского состава продюсеры решились неспроста. После поражения в 11 сезоне "Голоса страны" поп-дива Тина Кароль отказалась от кресла. Ее путь на шоу был фееричным – пять побед за восемь лет.

Свое место певица предпочла бы отдать коллеге Юлии Саниной из группы The Hardkiss. В апреле рок-дива поблагодарила Тину Кароль за доверие и намекала, что не против присоединиться к команде "Голоса страны". Однако продюсеры решили иначе – выбрали другую артистку. Похоже, Санина имела в виду Олю Полякову, которая дебютирует в тренерском кресле.

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