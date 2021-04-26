В завершальному етапі суперфіналу "Голосу країни" за перемогу змагалися Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль та Сергій Лазановський з команди DOROFEEVA. Найбільшу кількість голосів глядачі віддали за Сергія. Тіна у фінальний момент вечора заявила, що це був останній сезон "Голосу країни", де вона була тренеркою.
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Тіна Кароль йде з "Голосу країни"
Така новина засмутила прихильників артистки. Вона посідала тренерське крісло 8 років і 5 разів її підопічні ставали переможцями "Голосу".
Це був мій крайній сезон. Я дуже дякую "Голосу країни". Дякую всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто долучався до цього проєкту. Якщо можна, то я б залюбки віддала своє крісло Юлії Саніній,
– сказала Кароль у прямому ефірі.
Шлях артистки на вокальному шоу завершився другим місцем, як посіла її підопічна Юлія Тимочко.
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